স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক
মাইকেল ক্লার্কের খেলোয়াড়ি জীবনে চোট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বারবার। নানা রকম চোটে পড়ে অনেক সিরিজই তিনি মিস করতেন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন ২০১৫ সালে। এক দশক আগে ক্রিকেট ছাড়ার পরও যে শান্তিতে নেই ক্লার্ক।
ক্লার্ক এবার স্কিন ক্যানসারে ভুগছেন। ক্যানসারের একটা অংশ অপসারণের পর সামাজিক মাধ্যমে সেটা নিশ্চিত করেছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে অস্ট্রেলিয়ার ২০১৫ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিখেছেন, ‘বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় স্কিন ক্যানসার এখন স্বাভাবিক ঘটনা। আজ ফের নাক থেকে (স্কিন) ক্যানসারের একটা অংশ কেটে ফেলতে হয়েছে। সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই ত্বক নিয়মিত পরীক্ষা করার কথা। আপনাদের সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ। প্রতিরোধই সবচেয়ে সেরা সমাধান। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত চেকআপ ও প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণই ছিল অনেক বড় বিষয়।’
ক্লার্ক ২০০৬ সালে স্কিন ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গের (নন মেলানোমা লেসন) ব্যাপার টের পেয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীতে বারবার এর চিকিৎসাও নিয়েছিলেন। ১৯ বছর পর ফের এই রোগ ভোগাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে। ক্লার্ক এবার আক্রান্ত হওয়ার পর সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।
২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ১১৫ টেস্ট, ২৪৫ ওয়ানডে এবং ৩৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ৩৯৪ আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে ১৩৯ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন। অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৭.৩৮ গড়ে করেছেন ৭০৬০ রান। ১৯ সেঞ্চুরি ও ২৫ ফিফটি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কাপ্তান হিসেবে। ২০১৫ সালে মেলবোর্নে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনালে ৭২ বলে করেন ৭৪ রান। অধিনায়ক হিসেবে তো বটেই, ওয়ানডেতে এটাই ছিল তাঁর সবশেষ ম্যাচ।
১২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ঘরোয়া, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন ক্লার্ক। ধারাভাষ্যকার হিসেবে এখন কাজ করছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। খেলোয়াড়ি জীবন ও ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করায় সূর্যের সরাসরি আলোই ক্লার্কের স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। বাইরের বের হলে তাই ত্বক ঢেকে রাখার পরামর্শ ক্লার্কের।
