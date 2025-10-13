Ajker Patrika
জয় থেকে ৫৮ রান দূরে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইনিংস হার এড়ালেও হার এড়াতে পারছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: এক্স
জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপের ব্যাটে চড়ে দিল্লি টেস্টে ইনিংস হার এড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লজ্জার হাত থেকে বাঁচলেও হার এড়াতে পারছে না তারা। মহানাটকীয় কিছু না হলে ২ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাদের বিপক্ষে জয় তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ভারত। জয়ের জন্য শেষ দিন আর মাত্র ৫৮ রান করতে হবে শুবমান গিলের দলকে।

১২১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খায় ভারত। দলীয় ৯ রানেই যশস্বী জয়সওয়ালকে হারায় স্বাগতিকরা। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৪ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দিন পার করে দেন লোকেশ রাহুল ও সাই সুদর্শন। রাহুল ২৫ ও সুদর্শন ৩০ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন।

অরুন জেটলি স্টেডিয়ামে ৫১৮ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। জবাবে ফলোঅনে পড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস থামে ২৪৮ রানে। তাতেই ইনিংস হারের শঙ্কায় পড়ে সফরকারী দল। ভারতকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামানোর জন্য ও আরও ২৭০ রান করতে হতো ক্যারিবীয়দের। এমন সমীকরণে শুরুর ধাক্কা সামলে ৩৯০ রান তোলে তারা।

৩৫ রানে তেজনারায়ণ চন্দরপল ও আলিক আথানেজকে হারানোর পর তৃতীয় উইকেটে ১৭৭ রান যোগ করেন ক্যাম্পবেল ও হোপ। দুজনেই পান সেঞ্চুরির দেখা। ১১৫ রান আসে ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে। হোপের অবদান ১০৩ রান। এই দুজনের মতো বড় ইনিংস খেলতে না পারলেও জাস্টিন গ্রিভস ও জেডন সিলসের অবদানও কোনো অংশে কম নয়। শেষ উইকেটে জুটিতে ৭৯ রান করেন তাঁরা।

মূলত তাদের এই জুটিতেই ম্যাচ পঞ্চম দিনে নিতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৫০ রানের ইনিংস খেলেন গ্রিভস। ৩২ রান আসে সিলসের ব্যাট থেকে। ভারতের হয়ে কুলদীপ যাদব ও যশপ্রীত বুমরা তিনটি করে উইকেট নেন। মোহাম্মদ সিরাজের শিকার দুটি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট
টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

