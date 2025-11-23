অ্যাশেজে দুই দিনে জিতে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২৩ কোটি টাকা

Ajker Patrika
বোলারদের দাপটে মাত্র দুই দিনে অ্যাশেজ শেষ হওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। ছবি: ক্রিকইনফো
আগুনের জবাব আগুনেই দেওয়া হয়েছে পার্থে সদ্য শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে। মিচেল স্টার্কের জবাবে বেন স্টোকস, জফরা আর্চারের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ব্যাটাররা রীতিমতো চোখে শর্ষে ফুল দেখছিলেন। তবু ভক্ত-সমর্থকদের আক্ষেপ থাকাটা স্বাভাবিক। যে আগ্রহ নিয়ে পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে দর্শকেরা খেলা দেখতে এসেছেন, ব্লকবাস্টার সেই অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে মাত্র দুই দিনে।

পার্থ টেস্ট মাত্র দুই দিনে শেষ হওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। ক্রিকইনফোর গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে খেলা দেখতে এসেছেন ৫১৫৩১ ও ৪৯৯৮৩ দর্শক। তার মানে পার্থের গ্যালারিতে বসে ১ লাখ ১ হাজার ৫১৪ দর্শক অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দেখেছেন। তাতে পার্থে সবচেয়ে বেশি দর্শকদের টেস্ট ম্যাচ দেখার রেকর্ড হয়ে গেছে। কিন্তু রেকর্ড দর্শকের এই ম্যাচে এখন তৃতীয় থেকে পঞ্চম দিনের টিকিট ফেরত দিতে হবে। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, সিএর ৩০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় তৃতীয়-চতুর্থ দিনের টিকিট রাজস্ব থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ হচ্ছে।

৬৭৩ রান, ৩২ উইকেট, ৮৪৭ বল—পরিসংখ্যানটা পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের। ২৭ বল না হওয়ার আগে একেকটা উইকেট পতনই বলে দেয়, বোলাররা কতটা ছড়ি ঘুরিয়েছেন এই ম্যাচে। দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজে ৮ উইকেটের বিশাল জয় অস্ট্রেলিয়া তুলে নিয়েছে হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় ১২৩ রানের ইনিংস খেলেন হেড। ২৮.২ ওভারে ২ উইকেটে ২০৫ রান করে ফেলে অজিরা। ম্যাচ শেষে হেড বলেন, ‘যাঁরা আগামীকাল আসতে পারবেন না, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার ধারণা গ্যালারি দর্শকে টইটম্বুর থাকত।’

ঝোড়ো ইনিংস খেলার পরও ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি হেড। ১১০ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসেই নিয়েছেন ৭ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ম্যাচে তিন বার ১০ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার। গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর আগেই পার্থ টেস্ট কত দিনে গড়াবে সেটা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সিএ’র প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ। এসইএন রেডিওকে গ্রিনবার্গ বলেছিলেন, ‘সম্প্রচারকেরা এখানে আর্থিক সমস্যায় বেশি পড়বে। বিশেষ করে, টিকিট বিক্রি, আমাদের অংশীদারত্ব ও পৃষ্ঠপোষকদের একটা ব্যাপার তো আছেই। এই সিরিজে আর্থিক একটা বিষয় তো কাজ করেই।’

পার্থে এর আগে সবচেয়ে বেশি দর্শক টেস্ট দেখার রেকর্ড ছিল গত বছর। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দেখেছিলেন ৯৬৪৬৩ দর্শক। চার দিনে শেষ হওয়া টেস্ট ম্যাচ ভারত জিতেছিল ২৯৫ রানে। এক বছর পর এবার অস্ট্রেলিয়া ২ দিনেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে। তাতে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের মোটা অঙ্কের টাকা গচ্চা যাচ্ছে। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট।

