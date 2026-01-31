বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

গার্ডিয়ানের খবর
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। সেটাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ভারতের জন্য। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই এখন ভারতের অলিম্পিক আয়োজনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে–এমনটাই জানিয়েছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
ঘটনার সূত্রপাত মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারতে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলোর ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাংলাদেশের অনুরোধ রাখেনি আইসিসি। উল্টো ভারতে খেলতে বিসিবির সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
আইসিসির কথায় নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বিসিবি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। বিষয়টি তাই তার শুধু ক্রিকেটে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রিকেট মাঠের উত্তেজনা ছাড়িয়ে এবার কূটনীতির আঙিনায় প্রভাব ফেলছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক।
২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে আছে ভারত। তবে গার্ডিয়ানের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বাদ পড়া তাদের এই দৌড় থামিয়ে দিতে পারে অনেকটাই। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বরাবরই বেশ কড়া অবস্থানে থাকে। এ অবস্থায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বাদ পড়া ভারতের অলিম্পিক আয়োজনের সুযোগ এখন অনিশ্চিত করে তুলল।
গার্ডিয়ানের দাবি, অলিম্পিক আয়োজন করতে চাইলে ভারতকে আঞ্চলিক ক্রীড়া সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে। না হলে বিশ্বের সবচেয়ে জমজমাট এই ক্রীড়া আসর আয়োজন করতে পারবে না দেশটি।
বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে অলিম্পিক কমিটির সরাসরি সম্পৃক্ততা নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটি অলিম্পিক কমিটিকে অবহিত করাও তাঁর কাছে কঠিন কিছু নয়। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের মশাল প্রজ্বলন করেছেন ইউনুস। সেখানে সামাজিক ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়েছেন ইউনুস। দীর্ঘ বিরতির পর ২০২৮ অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঘটনার প্রভাব ২০২৮ অলিম্পিকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় জমজমাট লড়াই হলো আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলিনা রিবাকিনার মধ্যে। ৩ সেটে দুজনের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানও সমান। কিন্তু একটি সেট বেশি জিতেছেন রিবাকিনা। তাতেই বাজিমাত করলেন কাজাখস্তানের এই টেনিস তারকা।৩৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টার সময় শুরু হয়েছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এতক্ষণে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দেখা যেত উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু টসের পর যে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের জার্সি উন্মোচন হওয়ার কথা ছিল, সেটা আর হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের ঐতিহাসিক ৫০ ম্যাচের টিকিট নিয়ে প্রকাশিত ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’ বই আজ জায়গা পেয়েছে লর্ডসে। বাংলাদেশ ক্রিকেট মিউজিয়ামের স্মারক প্রকাশনা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জুনায়েদ পাইকার ব্যক্তিগত স্মারক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।৪ ঘণ্টা আগে