Ajker Patrika
ক্রিকেট

গার্ডিয়ানের খবর

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪০
বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন
২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে ভারত। ফাইল ছবি

ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। সেটাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ভারতের জন্য। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই এখন ভারতের অলিম্পিক আয়োজনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে–এমনটাই জানিয়েছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

ঘটনার সূত্রপাত মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারতে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলোর ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাংলাদেশের অনুরোধ রাখেনি আইসিসি। উল্টো ভারতে খেলতে বিসিবির সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

আইসিসির কথায় নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বিসিবি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। বিষয়টি তাই তার শুধু ক্রিকেটে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রিকেট মাঠের উত্তেজনা ছাড়িয়ে এবার কূটনীতির আঙিনায় প্রভাব ফেলছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক।

২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে আছে ভারত। তবে গার্ডিয়ানের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বাদ পড়া তাদের এই দৌড় থামিয়ে দিতে পারে অনেকটাই। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বরাবরই বেশ কড়া অবস্থানে থাকে। এ অবস্থায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বাদ পড়া ভারতের অলিম্পিক আয়োজনের সুযোগ এখন অনিশ্চিত করে তুলল।

গার্ডিয়ানের দাবি, অলিম্পিক আয়োজন করতে চাইলে ভারতকে আঞ্চলিক ক্রীড়া সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে। না হলে বিশ্বের সবচেয়ে জমজমাট এই ক্রীড়া আসর আয়োজন করতে পারবে না দেশটি।

বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে অলিম্পিক কমিটির সরাসরি সম্পৃক্ততা নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটি অলিম্পিক কমিটিকে অবহিত করাও তাঁর কাছে কঠিন কিছু নয়। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের মশাল প্রজ্বলন করেছেন ইউনুস। সেখানে সামাজিক ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়েছেন ইউনুস। দীর্ঘ বিরতির পর ২০২৮ অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঘটনার প্রভাব ২০২৮ অলিম্পিকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বিষয়:

খেলাভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটঅলিম্পিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সম্পর্কিত

সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি রিবাকিনা

সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি রিবাকিনা

পাকিস্তানের বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত কী ইঙ্গিত দিচ্ছে

পাকিস্তানের বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত কী ইঙ্গিত দিচ্ছে

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

লর্ডসে ঠাঁই পেল বাংলাদেশের স্মরণীয় সেই ৫০ ম্যাচের টিকিট

লর্ডসে ঠাঁই পেল বাংলাদেশের স্মরণীয় সেই ৫০ ম্যাচের টিকিট