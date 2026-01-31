Ajker Patrika
সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি রিবাকিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২৫
প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন রিবাকিনা। ছবি: সংগৃহীত

মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় জমজমাট লড়াই হলো আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলিনা রিবাকিনার মধ্যে। ৩ সেটে দুজনের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানও সমান। কিন্তু একটি সেট বেশি জিতেছেন রিবাকিনা। তাতেই বাজিমাত করলেন কাজাখস্তানের এই টেনিস তারকা।

অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কাকে ২-১ সেটে হারিয়ে শিরোপা জেতেন রিবাকিনা। প্রথমবারের মতো বছরের প্রথম এই গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপা জিতলেন ২৬ বছর বয়সী রিবাকিনা।

খেলাটেনিসঅস্ট্রেলিয়ান ওপেন
