সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি রিবাকিনা

মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় জমজমাট লড়াই হলো আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলিনা রিবাকিনার মধ্যে। ৩ সেটে দুজনের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানও সমান। কিন্তু একটি সেট বেশি জিতেছেন রিবাকিনা। তাতেই বাজিমাত করলেন কাজাখস্তানের এই টেনিস তারকা।
অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কাকে ২-১ সেটে হারিয়ে শিরোপা জেতেন রিবাকিনা। প্রথমবারের মতো বছরের প্রথম এই গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপা জিতলেন ২৬ বছর বয়সী রিবাকিনা।
বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টার সময় শুরু হয়েছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এতক্ষণে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দেখা যেত উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু টসের পর যে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের জার্সি উন্মোচন হওয়ার কথা ছিল, সেটা আর হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। সেটাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ভারতের জন্য। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই এখন ভারতের অলিম্পিক আয়োজনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে–এমনটাই জানিয়েছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের ঐতিহাসিক ৫০ ম্যাচের টিকিট নিয়ে প্রকাশিত ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’ বই আজ জায়গা পেয়েছে লর্ডসে। বাংলাদেশ ক্রিকেট মিউজিয়ামের স্মারক প্রকাশনা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জুনায়েদ পাইকার ব্যক্তিগত স্মারক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।৪ ঘণ্টা আগে