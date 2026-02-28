৬৭ বছর পর কাশ্মীরের ইতিহাস

রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ মৌসুমে। গত কয়েক দশকে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট অংশ নিলেও শিরোপা জেতা যেন রীতিমতো স্বপ্নের মতো ছিল তাদের জন্য। এবার সেই অধরা স্বপ্নই ধরা ছিল জম্মু-কাশ্মীরের কাছে।
রঞ্জি ট্রফিতে নিজেদের ৬৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরল জম্মু-কাশ্মীর। ফাইনালে তাদের দাপুটে ক্রিকেটের সঙ্গে পেরে ওঠেনি কর্ণাটক। শিরোপা জেতার আনন্দে ভেসেছে জম্মু-কাশ্মীর। ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে কাশ্মীর। ব্যাটিং ও বোলিং—দুই বিভাগেই ছিল দারুণ সমন্বয়।
রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে প্রথমবার ফাইনালে ওঠেছিল জম্মু-কাশ্মীর। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। প্রথম ইনিংসে ৫৮৪ রান করে জম্মু-কাশ্মীর। জবাবে কর্ণাটক থামে ২৯৩ রানে। দুর্দান্ত ব্যাটিং ও বোলিংয়ের সুবাদে ২৯১ রানে এগিয়ে থাকে জম্মু-কাশ্মীর। দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট হারিয়ে ৩৪২ রান করে তারা। এরপরেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়।
জম্মু-কাশ্মীরের শিরোপা জেতার পেছনে বড় অবদান রেখেছেন আকিব নবি। টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত বোলিংয়ে এই পেসারের শিকার ৬০ উইকেট। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার ওঠেছে নবির হাতে। ফাইনালেও ৫ উইকেট নেন তিনি।
জম্মু-কাশ্মীর রঞ্জি ট্রফি জেতায় রাজ্যজুড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা রাস্তায় নেমে উদযাপন করছেন। ক্রীড়া বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক উন্নতির ফলেই রঞ্জি ট্রফি জিতেছে জম্মু-কাশ্মীর। ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এই জয়কে নতুন দিগন্তের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এটি বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বিসিএল ওয়ানডের ম্যাচে মধ্যাঞ্চলের বোলারদের তুলোধোনা করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩২২ রানের বিশাল পুঁজি গড়েছে উত্তরাঞ্চল। তাওহীদ হৃদয়ের সেঞ্চুরির দিনে তানজিদ তামিম অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছেন শতক। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি করেন সাব্বির রহমান।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কঠিন সমীকরণে পড়ে গেছে পাকিস্তান। জয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে সালমান আলী আগার দলকে। জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজার মতে–কোনো সমীকরণ মিলিয়ে নয়, বরং পবিত্র রমজানের রহমতে শেষ চারে পা রাখবে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছিলেন সোবহানা মোস্তারি। এবার এর স্বীকৃতি পেলেন এই ব্যাটার। আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ নারী দলের এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ আয়োজক হওয়ায় শ্রীলঙ্কার কাছে ভক্তদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু লঙ্কানদের যাত্রা থেমেছে সুপার এইটে। তাতে বেশ হতাশ ভক্তরা। এমন ব্যর্থতার পর এবার দলটির প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সাবেক তারকা ক্রিকেটার সনাৎ জয়সুরিয়া।৩ ঘণ্টা আগে