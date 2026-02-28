রমজানের রহমতে সেমিফাইনালে যেতে পারে পাকিস্তান

বলছেন রমিজ রাজা
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কঠিন সমীকরণে পড়ে গেছে পাকিস্তান। জয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে সালমান আলী আগার দলকে। জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজার মতে–কোনো সমীকরণ মিলিয়ে নয়, বরং পবিত্র রমজানের রহমতে শেষ চারে পা রাখবে পাকিস্তান।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় রমিজ লিখেছেন, ‘পাকিস্তান যেভাবে কোয়ালিফাই করতে পারে; অন্তত ৬৪ রানের ব্যবধান নয় কিংবা ১৩ ওভারে লক্ষ্য তাড়া করেও নয়। শুধু হতে পারে (সেমিফাইনাল) রমজানের রহমতে।’
সুপার এইটের গ্রুপ টুতে আজ সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। শুধু জিতলেই হবে না তাদের। ৩ ম্যাচ শেষে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। ২ ম্যাচে পাকিস্তানের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১ পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পারলে নিউজিল্যান্ডের সমান ৩ পয়েন্ট হবে তাদের। সে ক্ষেত্রে সামনে চলে আসবে রানরেটের হিসেব। নেট রানরেটে এগিয়ে থাকা দলই ইংল্যান্ডের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে এই গ্রুপ থেকে শেষ চারে জায়গা করে নেবে।
রানরেটে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে বেশ পিছিয়ে পাকিস্তান। + ১.৩৯০ রানরেট নিয়ে স্বস্তিতেই আছে কিউইরা। সেখানে–০.৪৬১ রানরেট চিন্তার কারণ পাকিস্তানের। তাই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শুধু জিতলেই হচ্ছে না তাদের। সমীকরণ বলছে, সেমিফাইনালে যেতে আগে ব্যাট করলে অন্তত ৬৪ রানে জিততে হবে পাকিস্তানকে। এ ছাড়া রান তাড়া করলে জিততে হবে ১৩.১ ওভারের মধ্যে। পাকিস্তান এই দুটি সমীকরণের যেকোনো একটি মিলিয়ে জিততে না পারলে সেমিফাইনালে পা রাখবে নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তান যদি শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায় তাহলে রানরেটের হিসেব ছাড়াই পয়েন্টে এগিয়ে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে নিউজিল্যান্ড।
রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ মৌসুমে। গত কয়েক দশকে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট অংশ নিলেও শিরোপা জেতা যেন রীতিমতো স্বপ্নের মতো ছিল তাদের জন্য। এবার সেই অধরা স্বপ্নই ধরা ছিল জম্মু-কাশ্মীরের কাছে।৪৩ মিনিট আগে
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বিসিএল ওয়ানডের ম্যাচে মধ্যাঞ্চলের বোলারদের তুলোধোনা করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩২২ রানের বিশাল পুঁজি গড়েছে উত্তরাঞ্চল। তাওহীদ হৃদয়ের সেঞ্চুরির দিনে তানজিদ তামিম অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছেন শতক। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি করেন সাব্বির রহমান।১ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছিলেন সোবহানা মোস্তারি। এবার এর স্বীকৃতি পেলেন এই ব্যাটার। আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ নারী দলের এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ আয়োজক হওয়ায় শ্রীলঙ্কার কাছে ভক্তদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু লঙ্কানদের যাত্রা থেমেছে সুপার এইটে। তাতে বেশ হতাশ ভক্তরা। এমন ব্যর্থতার পর এবার দলটির প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সাবেক তারকা ক্রিকেটার সনাৎ জয়সুরিয়া।৩ ঘণ্টা আগে