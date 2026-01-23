ফিক্সিংয়ের অভিযোগে দায়িত্ব ছাড়লেন বিসিবি পরিচালক

কদিন আগে বিতর্কিত মন্তব্য করায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অর্থ কমিটির প্রধানের পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছিল এম নাজমুল ইসলামকে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বিসিবির আরেক পরিচালক স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
সামাজিক মাধ্যমে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবির নিরীক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শামীম। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ বিকেলে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অডিট কমিটির চেয়ারম্যানসহ আমার সব দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেন একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত নিশ্চিত করা যায়। এটি কোনোভাবেই দায় স্বীকার নয়। বরং দেশের ক্রিকেট ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি আমার দায়বদ্ধতার প্রকাশ।’
ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠার পরই বিসিবির সব দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বিসিবি পরিচালক শামীম। তাঁর বিশ্বাস, তদন্তে আসল সত্যটা জানা যাবে ও এই তদন্ত কার্যক্রমে পূর্ণ সহায়তা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিসিবি পরিচালক লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট আমার কাছে শুধু দায়িত্ব নয়—এটি আবেগ, ভালোবাসা ও সম্মানের জায়গা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কষ্টের হলেও বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগত অবস্থানের চেয়ে দেশের ক্রিকেটের সুনাম সবার আগে। আমি তদন্তে পূর্ণ সহায়তা করব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সব সময় বাংলাদেশের ক্রিকেটের পাশে ছিলাম, আছি ও থাকব।’ স্ট্যাটাসের শেষে বাংলাদেশের পতাকা ও ক্রিকেট ব্যাটের ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন।
গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো পরিচালককে অব্যাহতি দিতে পারে না বোর্ড। একজন চার বছরের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু মৃত্যু হলে, মানসিক ভারসাম্য হারালে, শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি হলে, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হলে, পরপর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকলে পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করা হবে।
এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে গত ১৫ জানুয়ারি বিপিএল বয়কট করেছিলেন মোহাম্মদ মিঠুন, নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজরা। আজ বিপিএল ফাইনালের দিন স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছেন বিসিবির আরেক পরিচালক শামীম। মিরপুর শেরেবাংলায় চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ নামে নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ঢাকা মহানগরের ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) আট দল নিয়ে আয়োজন করবে এই টুর্নামেন্ট। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে যে আট দল অংশ নেয়নি, তাদের নিয়েই হবে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের জয় ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অপেক্ষায় ছিলেন, কখন শুরু করবেন উদ্যাপন। অবশেষে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডিপ মিড উইকেটে এস এম মেহেরব ক্যাচ ধরতেই শুরু হয় উদ্যাপন। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে উড়িয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।২ ঘণ্টা আগে
কদিন আগেও কোনো দলে ছিলেন না ট্রিনিটি রডম্যান। এবার তিনিই নতুন এক চুক্তি করে চমকে দিলেন। নারী ফুটবলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলার এখন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কাছে সমীকরণটা ছিল খুবই সহজ। যুক্তরাষ্ট্রকে হারালেই তারা উঠে যাবে সুপার সিক্সে। হারারের তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাবে আজ ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে