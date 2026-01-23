চট্টগ্রামকে বিধ্বস্ত করে বিপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের জয় ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অপেক্ষায় ছিলেন, কখন শুরু করবেন উদযাপন। অবশেষে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডিপ মিড উইকেটে এস এম মেহেরব ক্যাচ ধরতেই শুরু উদযাপন। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে উড়িয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
২০২৬ বিপিএল ফাইনালের আগে তেমন কোনো উত্তাপ ছিল না বললেই চলে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা এতই হয়েছে যে বিপিএল আড়ালেই চলে গেছে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজ ফাইনাল নিয়ে ভক্ত-সমর্থকেরা যে রোমাঞ্চের আশা করেছিলেন, সেটার ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই আজ চট্টগ্রাম রয়্যালসকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ৬৩ রানের জয়ে শিরোপা নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল শান্তর দল।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসান। পুরো ২০ ওভার খেলে ১৭৪ রান করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ক্রিস গেইল, তামিম ইকবালের পর তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে বিপিএল ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ৬২ বলে ৬ চার ও ৭ ছক্কায় তানজিম তামিম করেছেন ১০০ রান। চট্টগ্রামের শরীফুল ইসলাম, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।
কদিন আগেও কোনো দলে ছিলেন না ট্রিনিটি রডম্যান। এবার তিনিই নতুন এক চুক্তি করে চমকে দিলেন। নারী ফুটবলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলার এখন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কাছে সমীকরণটা ছিল খুবই সহজ। যুক্তরাষ্ট্রকে হারালেই তারা উঠে যাবে সুপার সিক্সে। হারারের তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাবে আজ ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় দর্শকদের দিকে ব্যাটটা উঁচিয়ে ধরলেন তানজিদ হাসান তামিম। উপলক্ষ্যটা আর কিছুই নয়। ফাইনালের মতো মঞ্চে সেঞ্চুরি করে দর্শকদের অভিবাদনের জবাব দিলেন। বিপিএল ফাইনালে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশি সন্দেহে ভারতে পিটিয়ে হত্যার খবর এখন শোনা যাচ্ছে হরহামেশাই। ভারতে এমন অবস্থার মধ্যে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে স্থানান্তরের দাবি নাকচ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী আইসিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।৩ ঘণ্টা আগে