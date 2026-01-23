বিসিবির নতুন টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা

সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ নামে নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ঢাকা মহানগরের ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) আট দল নিয়ে আয়োজন করবে এই টুর্নামেন্ট। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে যে আট দল অংশ নেয়নি, তাদের নিয়েই হবে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ।
বিসিবি আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ নামের টুর্নামেন্টের সূচি, ফরম্যাট সব জানিয়ে দিয়েছে। ২৭ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট হবে। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া আট দলের এই টুর্নামেন্টে হবে ২৯ ম্যাচ। লিগ পদ্ধতিতে প্রতি দল একবার করে মুখোমুখি হবে। কোনো সেমিফাইনাল হবে না। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দলের মধ্যে ফাইনালের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে শিরোপা।
সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপের প্রতি দলে থাকবে ১৫ ক্রিকেটার ও একজন স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার। একজন করে ম্যানেজার, প্রধান কোচ, সহকারী কোচ, ফিজিওথেরাপিস্ট ও টিম বয় থাকবেন। পিকেএসপি এক নম্বর গ্রাউন্ড, পিকেএসপি দুই নম্বর গ্রাউন্ড, পূর্বাচলের জাতীয় ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এনসিজি), পূর্বাচলের ৩০০ ফিটের ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ড, বিকেএসপির তিন, বিকেএসপির চার নম্বর মাঠ—এই ছয় ভেন্যুতে হবে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ।
এ+, এ, বি, সি—এই চার গ্রেডে ক্রিকেটারদের ভাগ করা হয়েছে। ক্রিকেটারদের বেতন ও ম্যাচ ফি গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সিসিডিএম নির্ধারিত বয়সভিত্তিক কমিটির নির্বাচকেরা ক্রিকেটারদের গ্রেডিং ঠিক করেছেন। আগামীকাল মিরপুর শেরেবাংলায় বেলা দেড়টায় সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপের ট্রফি উন্মোচন ও অধিনায়কদের নিয়ে অনুষ্ঠান হবে।
সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে অংশগ্রহণ করা আট দল
দুরন্ত
দুর্বার
অদম্য
অদ্বিতীয়
অকুতোভয়
অনির্বাণ
অপরাজেয়
অগ্রণী
