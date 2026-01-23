Ajker Patrika
টুর্নামেন্টসেরা শরীফুল পেলেন ১৮ লাখ টাকা, ফাইনালসেরা তামিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শরীফুল ইসলাম ও তানজিদ হাসান তামিম। ছবি: বিসিবি

চ্যাম্পিয়ন হয়নি দল, তাই খানিকটা মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবু পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে শরীফুল ইসলামের মুখে ছিল হাস্যোজ্জ্বল ছবি। বিপিএলে এবারের আসরের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। তাও প্রথম পেসার হিসেবে। চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে ১২ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬ উইকেট।

বিপিএলের এক আসরে শরীফুলের চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পারেননি আর কেউ। বাঁহাতি এই পেসার সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির ৫ লাখ টাকার পাশাপাশি টুর্নামেন্ট সেরা হিসেবে জেতেন ১০ লাখ টাকা। সেরা ফিল্ডারের ৩ লাখ টাকার পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে।

পুরস্কার পেয়ে শরীফুল বলেন, ‘সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ও টুর্নামেন্টসেরা হয়ে খুব ভালো লাগছে। তবে আমরা যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারতাম, তাহলে আরও বেশি ভালো লাগত।’

ফাইনালে আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৬৩ রানে হেরেছে চট্টগ্রাম। শরীফুল বলেন, ‘সরি চট্টগ্রামবাসী, আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি। আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। আপনারা আমাদের সাপোর্ট করবেন। আমাদের কোচিং স্টাফ, নাফিস ভাই, সুমন স্যার, বাবুল স্যার- সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা পুরো দল হিসেবে খেলেছি। সবাইকে ধন্যবাদ।’

৩৯৫ রান করে সেরা ব্যাটার হয়েছেন সিলেট টাইটানসের পারভেজ হোসেন ইমন। সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় রাজশাহীর রিপন মণ্ডল। ফাইনালে ১০০ রানের ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম।

