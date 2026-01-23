টুর্নামেন্টসেরা শরীফুল পেলেন ১৮ লাখ টাকা, ফাইনালসেরা তামিম

চ্যাম্পিয়ন হয়নি দল, তাই খানিকটা মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবু পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে শরীফুল ইসলামের মুখে ছিল হাস্যোজ্জ্বল ছবি। বিপিএলে এবারের আসরের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। তাও প্রথম পেসার হিসেবে। চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে ১২ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬ উইকেট।
বিপিএলের এক আসরে শরীফুলের চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পারেননি আর কেউ। বাঁহাতি এই পেসার সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির ৫ লাখ টাকার পাশাপাশি টুর্নামেন্ট সেরা হিসেবে জেতেন ১০ লাখ টাকা। সেরা ফিল্ডারের ৩ লাখ টাকার পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে।
পুরস্কার পেয়ে শরীফুল বলেন, ‘সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ও টুর্নামেন্টসেরা হয়ে খুব ভালো লাগছে। তবে আমরা যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারতাম, তাহলে আরও বেশি ভালো লাগত।’
ফাইনালে আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৬৩ রানে হেরেছে চট্টগ্রাম। শরীফুল বলেন, ‘সরি চট্টগ্রামবাসী, আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি। আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। আপনারা আমাদের সাপোর্ট করবেন। আমাদের কোচিং স্টাফ, নাফিস ভাই, সুমন স্যার, বাবুল স্যার- সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা পুরো দল হিসেবে খেলেছি। সবাইকে ধন্যবাদ।’
৩৯৫ রান করে সেরা ব্যাটার হয়েছেন সিলেট টাইটানসের পারভেজ হোসেন ইমন। সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় রাজশাহীর রিপন মণ্ডল। ফাইনালে ১০০ রানের ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম।
কদিন আগে বিতর্কিত মন্তব্য করায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অর্থ কমিটির প্রধানের পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছিল এম নাজমুল ইসলামকে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বিসিবির আরেক পরিচালক স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ নামে নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ঢাকা মহানগরের ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) আট দল নিয়ে আয়োজন করবে এই টুর্নামেন্ট। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে যে আট দল অংশ নেয়নি, তাদের নিয়েই হবে সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপ।৩ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের জয় ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অপেক্ষায় ছিলেন, কখন শুরু করবেন উদ্যাপন। অবশেষে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডিপ মিড উইকেটে এস এম মেহেরব ক্যাচ ধরতেই শুরু হয় উদ্যাপন। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে উড়িয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।৩ ঘণ্টা আগে
কদিন আগেও কোনো দলে ছিলেন না ট্রিনিটি রডম্যান। এবার তিনিই নতুন এক চুক্তি করে চমকে দিলেন। নারী ফুটবলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলার এখন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে