Ajker Patrika
ক্রিকেট

পিএসএল নিয়ে দর্শকদের খুশি দ্বিগুণ করল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ মাঠে গড়াবে আগামী ৩ মে। ফাইল ছবি

দর্শকহীন মাঠে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ঘোষণা দেন, মাঠে বসে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে পারবেন দর্শকেরা। এবার দর্শকদের সে খুশিকে দ্বিগুণ করে দিলেন তিনি।

ফাইনালের মতো মাঠে বসে পিএসএলের প্লে অফের ম্যাচও উপভোগ করতে পারবেন দর্শকেরা। নাকভি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এক্সে দেওয়া বার্তায় পিসিবি চেয়ারম্যান লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা প্লে-অফের তিন ম্যাচেই দর্শক প্রবেশের অনুমতি পেয়েছি।’

দর্শকদের প্রতি জ্বালানি খরচ কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন নাকভি, ‘প্রধানমন্ত্রী একটি শর্ত দিয়েছেন। চলমান জাতীয় ব্যয় সংকোচন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ভক্তদের ম্যাচ দেখতে আসার সময় গণপরিবহন ব্যবহার করতে অথবা জ্বালানি খরচ কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পিএসএল প্লে-অফে অংশগ্রহণকারী চারটি দলকেই শুভকামনা জানিয়েছেন। সামনে কিছু রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেটের অপেক্ষায় রইলাম।’

মূলত জ্বালানি অপচয় রোধ করতে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে পিএসএল আয়োজন করছে পিসিবি। শুরুতে লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, পেশোয়ার ও ফয়সালাবাদ—এই ছয় ভেন্যুতে পিএসএলের ম্যাচগুলো আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে পরে সিদ্ধান্ত বদলানো হয়। দর্শকহীনভাবে শুধুমাত্র করাচি ও লাহোরে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবি। শেষ দিকে এসে দর্শকদের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা সরে এল টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।

পিএসএলের প্লে অফের খেলা মাঠে গড়াবে আজ থেকে। কোয়ালিফায়ারে রাতে পেশোয়ার জালমির প্রতিপক্ষ ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে পা রাখবে। প্রথম এলিমিনেটরে আগামীকাল হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে মুলতান সুলতানস। হেরে যাওয়া দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে। জয়ী দল কোয়ালিফায়ারে হেরে যাওয়া দলের সঙ্গে দ্বিতীয় এলিমিনেটরে খেলতে নামবে। জয়ী দলে ফাইনালে পৌঁছে যাবে।

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই এবার বাংলাদেশের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই এবার বাংলাদেশের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি

পিএসজি-বায়ার্নের শেয়ানে শেয়ানে লড়াইয়ে জিতবে কে

পিএসজি-বায়ার্নের শেয়ানে শেয়ানে লড়াইয়ে জিতবে কে

ট্রাম্পকে দেওয়া শান্তি পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার দাবি নরওয়ের

ট্রাম্পকে দেওয়া শান্তি পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার দাবি নরওয়ের

