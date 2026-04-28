পিএসএল নিয়ে দর্শকদের খুশি দ্বিগুণ করল পাকিস্তান

দর্শকহীন মাঠে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ঘোষণা দেন, মাঠে বসে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে পারবেন দর্শকেরা। এবার দর্শকদের সে খুশিকে দ্বিগুণ করে দিলেন তিনি।
ফাইনালের মতো মাঠে বসে পিএসএলের প্লে অফের ম্যাচও উপভোগ করতে পারবেন দর্শকেরা। নাকভি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এক্সে দেওয়া বার্তায় পিসিবি চেয়ারম্যান লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা প্লে-অফের তিন ম্যাচেই দর্শক প্রবেশের অনুমতি পেয়েছি।’
দর্শকদের প্রতি জ্বালানি খরচ কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন নাকভি, ‘প্রধানমন্ত্রী একটি শর্ত দিয়েছেন। চলমান জাতীয় ব্যয় সংকোচন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ভক্তদের ম্যাচ দেখতে আসার সময় গণপরিবহন ব্যবহার করতে অথবা জ্বালানি খরচ কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পিএসএল প্লে-অফে অংশগ্রহণকারী চারটি দলকেই শুভকামনা জানিয়েছেন। সামনে কিছু রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেটের অপেক্ষায় রইলাম।’
মূলত জ্বালানি অপচয় রোধ করতে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে পিএসএল আয়োজন করছে পিসিবি। শুরুতে লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, পেশোয়ার ও ফয়সালাবাদ—এই ছয় ভেন্যুতে পিএসএলের ম্যাচগুলো আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে পরে সিদ্ধান্ত বদলানো হয়। দর্শকহীনভাবে শুধুমাত্র করাচি ও লাহোরে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবি। শেষ দিকে এসে দর্শকদের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা সরে এল টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।
পিএসএলের প্লে অফের খেলা মাঠে গড়াবে আজ থেকে। কোয়ালিফায়ারে রাতে পেশোয়ার জালমির প্রতিপক্ষ ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে পা রাখবে। প্রথম এলিমিনেটরে আগামীকাল হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে মুলতান সুলতানস। হেরে যাওয়া দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে। জয়ী দল কোয়ালিফায়ারে হেরে যাওয়া দলের সঙ্গে দ্বিতীয় এলিমিনেটরে খেলতে নামবে। জয়ী দলে ফাইনালে পৌঁছে যাবে।
কয়েক দিন ধরেই বাংলাদেশে বিরাজ করছে মেঘলা আবহাওয়া। বৃষ্টির পাশাপাশি ঠান্ডা বাতাস। তাতে এই গ্রীষ্মেও পাওয়া যাচ্ছে শীতের ছোঁয়া। এই আবহাওয়াতেই সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে খেলছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। জিততে হলে নিজেদের পুরোনো রেকর্ডই ভাঙতে হবে নিগার সুলতানা জ্যোতির বাংলাদেশের।১৯ মিনিট আগে
কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নিয়েছে বড় দুই দল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। তাদের অনুপস্থিতিতে সেমিফাইনালে ওঠা চার দলের মধ্যে বেশি সম্ভাবনাময় ধরা হচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এবং ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নকে। কিন্তু ৩০ মে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠেয় ফাইনালে উঠবে এই দুই দলের একটি। কেননা সেমিফাইনালেই যে মুখোম১ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো শান্তি পুরস্কারের আয়োজন করেছিল ফিফা। আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তবে সেই পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নরওয়েজিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এনএফএফ) সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস।১ ঘণ্টা আগে
বাজে সময় পার করছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। একের পর এক হেরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্লে অফের পথটা ভীষণ কঠিন করে ফেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এরই মধ্যে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এল মিচেল সান্টনারের চোট।৩ ঘণ্টা আগে