‘মাশরাফি ও আরেকজন ক্রিকেটার বাংলাদেশে থাকতে পারলে সাকিবও পারে’

১৭ মাস ধরে বাংলাদেশের হয়ে সাকিব আল হাসান খেলতে না থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), আন্তর্জাতিক লিগ (আইএল টি-টোয়েন্টি), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তাঁকে দেখা গেছে। গতকাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের সভায় সাকিবকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরানো নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়।
সাকিবের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার পুনরায় শুরুর প্রসঙ্গে বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর গতকাল পুরোনো এক ঘটনা সামনে এনেছেন। ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের এক দিন আগে মাশরাফি বিন মর্তুজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন তামিম। অতিথি খাতায় তাঁর নাম থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয় ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার উদ্ধার করা একটি খাতা থেকে। মাঝেমধ্যেই সেই খাতা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।আসিফ আকবর সেই ঘটনাকে ইঙ্গিত করে কাল বলেছেন, ‘দুইটা-তিনটা উদাহরণ আছে বাংলাদেশে। এক মাশরাফি বিন মর্তুজা। সে বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং ৩ আগস্টের পর আরেকজন ক্রিকেটার সেও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তো আমার মনে হয়, সেই দুজনও যদি থাকতে পারে, তাহলে সাকিব আল হাসানও থাকতে পারে।’
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের আগেই সাকিব আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখনই তিনি ঘরের মাঠে খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়ের ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। শুধু একবারই না, অনেকবার তিনি দেশের মাঠে ক্যারিয়ারের ইতি টানার কথা বলেছেন। সাকিবকে নিয়ে গতকাল বিসিবি পরিচালক আকবর বলেন, ‘ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সাকিবের সঙ্গে আমরা গত কয়েক দিন যোগাযোগ করেছি। সাকিবের ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশে এসে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলে অবসর নেবে। এটা তার ইচ্ছা।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অসংখ্য রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছেন বলে একটা সময়ে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল ‘রেকর্ড আল হাসান।’ বিশ্বের অনেক বিখ্যাত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মুখেও শোনা যায় সাকিব-বন্দনা। আসিফ আকবরের মতে ১০০ বছরেও সাকিবের মতো ক্রিকেটার পাওয়া অসম্ভব। বিসিবি পরিচালক গতকাল বলেন,‘আমরা সবাই সাকিবের অবদান সম্পর্কে জানি। বাংলাদেশের ব্র্যান্ড। ১০০ বছরেও সাকিবকে পাব না। সেটার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে উত্থাপিত হয়েছে সাকিব-ইস্যু।’
২০২৪ সালের অক্টোবরে বিসিবি সাকিবকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের দল ঘোষণা করেছিল। তখন দুই উপদেষ্টার ‘গ্রিন সিগন্যাল’ পেয়ে রওনা দিয়েছিলেন বলে আজকের পত্রিকাকে গত বছরের ডিসেম্বরে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুবাইয়ে এসেও তখন (২০২৪ সালের অক্টোবরে) দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। পরবর্তীতে সাকিবের নামে হত্যা মামলাসহ অসংখ্য মামলা হয়েছে।
শুধু ২০২৪ সালের অক্টোবরের মিরপুর টেস্ট তো নয়, সাকিব ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলতে পারছেন না গত ১৭ মাস ধরে। তাঁর দেশে ফেরার আইনি জটিলতার বিষয় সরকার দেখবে বলে আসিফ আকবর গতকাল উল্লেখ করেছেন। বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘সাকিব খেলবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে তার ঝুঁকি বা মামলা আছে। তাকে আদালতের মুখোমুখি হতে হবে। তার আইনি জটিলতার বিষয়টি দেখবে সরকার।’
