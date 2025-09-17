শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান কারও জন্য দোয়া-সাপোর্ট করবে না বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
সুপার ফোরে ওঠার জন্য যে কাজটা করার দরকার ছিল, সেটা গত রাতে করে ফেলেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাঁচা-মরার ম্যাচে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৮ রানে জিতেছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সুতো এখন শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের হাতে। যদিও নাসুম আহমেদ এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন।
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ তিনটি ম্যাচই খেলেছে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে। যদি সুপার ফোরে লিটনরা উঠতে পারেন, তখন তাঁদের খেলতে হবে দুবাইয়ে। কিন্তু সুপার ফোরে বাংলাদেশের ওঠা যে নির্ভর করছে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল হতে যাওয়া শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের ওপর। আজ দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে আবুধাবির হোটেল পার্ক রোটানায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন নাসুম। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের প্রসঙ্গ এলে বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘যারা ভালো খেলবে, তারাই জিতবে। নির্দিষ্ট কারও জন্য দোয়া বা সাপোর্ট করার প্রয়োজন আমি মনে করছি না। যেটা লেখা আছে, সেটাই হবে। যা হবার, তা-ই হবে।’
শ্রীলঙ্কা আগামীকাল জিতলে কোনো সমীকরণ ছাড়াই বাংলাদেশ উঠবে সুপার ফোরে। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলেই ঝামেলায় পড়বে বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশের স্বার্থে আফগানিস্তানের কমপক্ষে ৭৩ রানের ব্যবধানে লঙ্কানদের হারাতে হবে। তাতেই আফগানিস্তান সুপার ফোরে উঠতে পারবে বাংলাদেশকে নিয়ে। যখন শ্রীলঙ্কাকে সমর্থনের প্রসঙ্গ এল, তখন নাসুম একরকম বিরক্তই হয়ে গেলেন। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার তাঁর একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এর আগে তিনবার ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন। যার মধ্যে একটি রয়েছে ২০২২ সালে মিরপুরে আফগানিস্তানের বিপক্ষেই। গতকাল আবুধাবিতে ইনিংসের প্রথম বলেই আফগানিস্তানের বিস্ফোরক ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতালকে এলবিডব্লু করেন। আরেক টপ অর্ডার ব্যাটার ইবরাহিম জাদরানকেও (৫) নাসুম এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন। ৪ ওভারে ১১ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই কি তাঁর সেরা বোলিং-এমন প্রশ্নের উত্তরে নাসুম বলেন, ‘এর আগেও অনেকগুলো ছিল (সেরা বোলিং)। তবে কালকেরটা একটু বেশি স্পেশাল। কাল আমাদের ডু অর ডাই ম্যাচ ছিল।’
১৫৫ রানের লক্ষ্যে নামা আফগানিস্তান হাঁসফাঁস করতে থাকে নাসুমের বোলিংয়ে। কিন্তু বাংলাদেশকে রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান একেবারে ছেড়ে কথা বলেনি। ম্যাচের বাঁক বদলেছে অনেকবার। আফগানরা শেষ বল পর্যন্ত খেললেও হেরেছে ৮ রানে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয় নিয়ে নাসুম বলেন, ‘এই পারফরম্যান্সটা উৎসর্গ করতে চাই সতীর্থদের। আমরা সবাই অনেক পরিশ্রম করছি। আমাদের জয়টা আমাদের কাছেই থাক।’
বাংলাদেশ ‘বি২’ হিসেবে সুপার ফোরে উঠলে সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠে, তখন একটা আবুধাবিতে এবং অপর দু্ই ম্যাচ লিটনরা খেলবেন দুবাইয়ে। কিন্তু আগে সুপার ফোরে তো উঠতে হবে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের দিকে তাই নজর থাকবে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের।
