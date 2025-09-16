ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখে বেশ বিরক্ত সৌরভ গাঙ্গুলী

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যেন এখন শুধু নামেই। ভক্ত-সমর্থকেরা যতই আগ্রহ নিয়ে টিভির সামনে বসে থাকুন না কেন, বেশির ভাগ ম্যাচই হয় একতরফা। এবারও সেটার ব্যতিক্রম হয়নি। সৌরভ গাঙ্গুলী তাই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।
দ্বিপক্ষীয় সিরিজ না হওয়ায় ভারত-পাকিস্তান এখন মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টে। দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে তারা। ভারতের বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৪২ রান পাকিস্তান তুললেও পরবর্তী সময় খোলসবন্দী হয়ে পড়ে। নির্ধারিত ২০ ওভারে স্কোরবোর্ডে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ৯ উইকেটে ১২৭ রান তুলেছে। প্রতিবেশীদের এমন হতশ্রী ব্যাটিংয়ের কারণে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন সৌরভ। ভারতের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘খেলা দেখে মোটেও আমি অবাক হইনি। প্রথম ১৫ ওভারের পর ম্যাচ দেখার ইচ্ছে হয়নি। এরপর দেখেছিলাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচ।’
দুবাইয়ে জয়ের পর পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলায়নি সূর্যকুমার যাদবের দল। গত এপ্রিলে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুতে সংহতি প্রকাশে এ সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের ক্রিকেট দল। পাকিস্তান ক্রিকেট দল এ নিয়ে আইসিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগে এমন আচরণকে ‘অখেলোয়াড়সুলভ’ বলেছে।
নব্বইয়ের দশক থেকে ২০০০ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান যে কতটা ভয়ংকর ছিল, সেটা আর না বললেও চলছে। ওয়াকার ইউনিস, ওয়াসিম আকরামদের গতি-সুইংয়ের সামনে ব্যাটাররা রীতিমতো কাঁপতেন। পাশাপাশি সাঈদ আনোয়ার, ইনজামাম উল হকের মতো তারকা ব্যাটার তো ছিলেনই। এই পাকিস্তানি কিংবদন্তিদের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে সৌরভের। বর্তমান পাকিস্তানের সঙ্গে আগের পাকিস্তানের কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছেন না সৌরভ। ভারতের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে এখন কথা বলার মতো কিছুই নেই। ওয়াকার ইউনিস, ওয়াসিম আকরাম, সাঈদ আনোয়ার, জাভেদ মিয়াঁদাদের সেই স্বর্ণযুগের পাকিস্তান নিয়ে কথা বলি। কিন্তু বর্তমান পাকিস্তানের মধ্যে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।’
এ বছরের এপ্রিলে পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। যুদ্ধবিরতির পরও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধংদেহী অবস্থা চলছে। ক্রিকেটও এটার প্রভাবমুক্ত নয়। দুবাইয়ে পরশু ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেননি। ভারতীয় অধিনায়কের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও ভারত সরকারের কথা মেনেই এমনটা করা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, ম্যাচ শেষে সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটাররা হনহন করে ড্রেসিংরুমে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিলেন।
ভারতীয়দের হাত না মেলানোর কারণে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা কড়া সমালোচনা করছেন। ভারতের সাবেকরাও ছেড়ে কথা বলছেন না। দুই পক্ষের মধ্যে যখন চলছে তর্কযুদ্ধ, সেই ব্যাপারে কারও পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মন্তব্য করেননি সৌরভ। বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি বলেন, ‘অবশ্যই সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। শুধু ভারত-পাকিস্তানে নয়। বিশ্বজুড়ে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ে উঠেছে। তবে খেলাধুলা চলবে খেলাধুলার মতো।’
১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত। সেদিন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ম্যানচেস্টার সিটি। ইতিহাদে সেদিন আর্লিং হালান্ড জোড়া গোল করেন। এক গোল করেন ফিল ফোডেন। তাতেই ম্যানচেস্টার সিটি জেতে ৩-০ গোলে। ইতিহাদ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে দুবাইয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমারদের করমর্দন না করা নিয়ে অনেক কিছু ঘটে গেছে। পিসিবি আইসিসির অভিজ্ঞ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়েছিল। কিন্তু পিসিবির দাবি আইসিসি নাকচ করে দিয়েছে। আগামীকাল পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচে তিনি ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকছেন।
