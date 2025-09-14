শ্রীলঙ্কার তো সমস্যা হয়নি, জাকেরের ‘অজুহাত’ নিয়ে নান্নু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে জাকের আলী অনিক নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য দুষেছেন বাতাসকে। বলেছেন, ‘বাতাস একটা ফ্যাক্টর। এই মাঠে দুই সাইডে মারা যায় না। এক পাশে গ্রাউন্ডে খেলতে হয়।’
ম্যাচ শুরুর সময় অবশ্য আবুধাবিতে বাতাস বইছিল। তবে সেটি পরাজয়ের কোনো অজুহাত হতে পারে না! তাই জাকেরের অজুহাতে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই বিস্মিত। কেউ কেউ তো পাল্টা প্রশ্নও তুলছেন—‘একই কন্ডিশনে তো শ্রীলঙ্কাও খেলেছে, তারা পারলে আমরা কেন নয়?’
জাকেরের অজুহাত শুনে অবাক হয়েছেন বিসিবির সাবেক নির্বাচক ও এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক কমিটির টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য মিনহাজুল আবেদীন নান্নু। আবুধাবিতে আজ সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, বাজে খেলার জন্য বাতাস অজুহাত হতে পারে না। তাঁর ভাষায়,‘ (এমন অভিযোগ) আমি তো কখনো শুনিনি। শ্রীলঙ্কাও একই কন্ডিশনে ব্যাট করেছে, ওরা মানিয়ে নিয়েছে। মাঠে গিয়ে এক-দুই ওভার খেললেই বোঝা যায় কোথায় কীভাবে শট খেলতে হবে। এটা ব্যাটারের দায়িত্ব।’
এই দায়িত্বটাই বাংলাদেশের ব্যাটাররা পালন করতে ব্যর্থ বলে মনে করেন নান্নু, ‘আবুধাবির উইকেটে বল স্কিড করে। এখানে খুব স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলতে হবে। আর মাঠও বেশ বড়। অন্যান্য মাঠের তুলনায় এই মাঠের সাইডগুলো অনেক বড়। এখানে শর্ট বলে অনেক চিন্তাভাবনা করে খেলতে হয়।’ কিন্তু খেলতে পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটাররা। এই ম্যাচে হারের পর সুপার ফোরের জটিল সমীকরণে বাংলাদেশ। ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে আফগানিস্তান সবার ওপরে, নেট রানরেটে (+৪.৭০০)। দ্বিতীয় অবস্থানে শ্রীলঙ্কা (+২.৫৯৫)। –০.৬৫০ নেট রানরেট নিয়ে তিনে বাংলাদেশ। তাই সুপার ফোরের আশা জিইয়ে রাখতে নিজেদের শেষ ম্যাচে শুধু আফগানিস্তানকে হারালেই হবে না, লঙ্কানদের বাকি দুই ম্যাচের ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে।
তবে এখনো সুপার ফোরে বাংলাদেশের খেলার সুযোগ দেখছেন নান্নু, ‘সুযোগ একদম চলে গিয়েছে এটা বলব না। অবশ্যই সুযোগ আছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলা আছে। তো এই জায়গায় যদি ভালো কিছু করতে পারা যায়, অবশ্যই সুপার ফোরে যাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।’
শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে জাকের আলী অনিক নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য দুষেছেন বাতাসকে। বলেছেন, ‘বাতাস একটা ফ্যাক্টর। এই মাঠে দুই সাইডে মারা যায় না। এক পাশে গ্রাউন্ডে খেলতে হয়।’
ম্যাচ শুরুর সময় অবশ্য আবুধাবিতে বাতাস বইছিল। তবে সেটি পরাজয়ের কোনো অজুহাত হতে পারে না! তাই জাকেরের অজুহাতে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই বিস্মিত। কেউ কেউ তো পাল্টা প্রশ্নও তুলছেন—‘একই কন্ডিশনে তো শ্রীলঙ্কাও খেলেছে, তারা পারলে আমরা কেন নয়?’
জাকেরের অজুহাত শুনে অবাক হয়েছেন বিসিবির সাবেক নির্বাচক ও এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক কমিটির টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য মিনহাজুল আবেদীন নান্নু। আবুধাবিতে আজ সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, বাজে খেলার জন্য বাতাস অজুহাত হতে পারে না। তাঁর ভাষায়,‘ (এমন অভিযোগ) আমি তো কখনো শুনিনি। শ্রীলঙ্কাও একই কন্ডিশনে ব্যাট করেছে, ওরা মানিয়ে নিয়েছে। মাঠে গিয়ে এক-দুই ওভার খেললেই বোঝা যায় কোথায় কীভাবে শট খেলতে হবে। এটা ব্যাটারের দায়িত্ব।’
এই দায়িত্বটাই বাংলাদেশের ব্যাটাররা পালন করতে ব্যর্থ বলে মনে করেন নান্নু, ‘আবুধাবির উইকেটে বল স্কিড করে। এখানে খুব স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলতে হবে। আর মাঠও বেশ বড়। অন্যান্য মাঠের তুলনায় এই মাঠের সাইডগুলো অনেক বড়। এখানে শর্ট বলে অনেক চিন্তাভাবনা করে খেলতে হয়।’ কিন্তু খেলতে পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটাররা। এই ম্যাচে হারের পর সুপার ফোরের জটিল সমীকরণে বাংলাদেশ। ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে আফগানিস্তান সবার ওপরে, নেট রানরেটে (+৪.৭০০)। দ্বিতীয় অবস্থানে শ্রীলঙ্কা (+২.৫৯৫)। –০.৬৫০ নেট রানরেট নিয়ে তিনে বাংলাদেশ। তাই সুপার ফোরের আশা জিইয়ে রাখতে নিজেদের শেষ ম্যাচে শুধু আফগানিস্তানকে হারালেই হবে না, লঙ্কানদের বাকি দুই ম্যাচের ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে।
তবে এখনো সুপার ফোরে বাংলাদেশের খেলার সুযোগ দেখছেন নান্নু, ‘সুযোগ একদম চলে গিয়েছে এটা বলব না। অবশ্যই সুযোগ আছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলা আছে। তো এই জায়গায় যদি ভালো কিছু করতে পারা যায়, অবশ্যই সুপার ফোরে যাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।’
১০ সেকেন্ডের কম সময়ের একটি রেস। সেটা ঘিরে কতই না উত্তেজনা। উসাইন বোল্টকেই দেখুন। ট্র্যাকে একসময় রাজত্ব করা জ্যামাইকান এই কিংবদন্তিও দর্শকসারিতে বসে উত্তেজনা চাপা রাখতে পারেননি। অবলিক সেভিল দ্রুততম মানব হওয়ার পর তাঁর গর্জনই বলে দেয় এমন একটি মুহূর্তের জন্য ১০ বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে জ্যামাইকাকে।১ ঘণ্টা আগে
ভক্তদের সব প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে। এশিয়া কাপের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মাঠে নেমেছে ভারত ও পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বহুল আকাঙ্খিত ম্যাচটিতে টস জিতেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
হাঁটুর ইনজুরিতে পড়েছেন সাকিব মাহমুদ। এজন্য আয়ারল্যান্ডর বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ ও নিউজিল্যান্ড সফরে সাদা বলের সিরিজ (তিনটি করে টি–টোয়েন্টি ও ওয়ানডে) থেকে ছিটকে গেছেন এই ডানহাতি পেসার। আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজে তার জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে স্কট কারিকে।১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়াঙ্গনের মানোন্নয়নে স্পোর্টসহাব গড়ে তোলার কথা প্রায়শই বলে থাকেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টায় আছেন ।২ ঘণ্টা আগে