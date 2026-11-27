বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকার এবার আরেক পরিকল্পনা
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দলের ওপর চাপ কেমন, সেটা শুধুমাত্র সেই দলেরই ভালো করে জানা। দক্ষিণ আফ্রিকার কথাই ধরা যাক। ২০২৩-২৫ চক্রের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দলটি বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা প্রোটিয়াদের কাছে কেবল সময়ের ব্যাপার। তবু তাদের চিন্তা যে এখনই শেষ হচ্ছে না।
জোহানেসবার্গ টেস্টে বলার মতো কিছু হলেও করেছিল। যদিও প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হেরে যায় নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন। সেই টেস্টে ৯ উইকেটে হেরে যাওয়া বাংলাদেশ সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে হেরে গেছে আড়াই দিনেই। ইনিংস ও ২১৯ রানে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ২-০ ব্যবধানে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছে। ৭৭.৭৮ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে এখন প্রোটিয়ারা।
টেস্ট সিরিজের পর এবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সাদা বলের সিরিজ। আর পরবর্তী টেস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে ডিসেম্বরের শেষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ইংলিশদের অবশ্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা নেই। তবু বাংলাদেশের চেয়ে তো ইংল্যান্ড তুলনামূলক কঠিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার। প্রোটিয়া তারকা অলরাউন্ডার ভিয়ান মুলডার বলেন, ‘ছেলেরা অনেক দূরের কথা না ভেবে বর্তমান পরিস্থিতি ও মুহূর্তের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমাদের কাছে দল এবং দলের পরিবেশ সুরক্ষিত রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাইরের অযাচিত আলোচনা ও চাপ থেকে আমরা সেই পরিবেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করি।’
দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কোস অ্যাকারমানের শুরুটা হয়েছে স্বপ্নের মতো। ৪ টেস্টে ৭৮.৩৩ গড়ে করেন ৪৭০ রান। যার মধ্যে ৩০৭ রান করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে। এই সিরিজে সর্বোচ্চ রান করে পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কারও। দুই সেঞ্চুরির দুটিকেই ১৫০ রানে রূপান্তর করেছেন। ১৭ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া টেস্টে ইংল্যান্ডের জশ টাঙ, ওলি রবিনসন, জফরা আর্চারের মতো পেসারদের সামলাতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ইংলিশদের বিপক্ষে সিরিজ নিয়ে অ্যাকারমান বলেন, ‘এই মুহূর্তে প্রত্যেক দেশেরই ভালো বোলিং আক্রমণ রয়েছে। তবে বোলাররাও মানুষ। তারাও চাপ অনুভব করে।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মার্করাম ১০২.৩৩ গড়ে করেছেন ৩০৭ রান। তবে যেটা বেশি নজর কেড়েছে, তাঁর ১০০.৯৮ স্ট্রাইকরেট। পুল-হুক যেমন করেছেন, তেমনি ইনসাইড আউট কাভার ড্রাইভ, স্কয়ার কাটে বলগুলোকে বাউন্ডারিতে পরিণত করেছেন সাবলীলভাবেই। ৪৪ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন। যার মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টে ১৩৭ বলে ১৫০ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের মধ্যে টেস্টে দ্রুততম ১৫০ রানের কীর্তি এখন তাঁর।
ওয়ানডের মতো খেলেন বলে টেস্টের ‘বেসিক টেকনিক’ যে অ্যাকারমান অনুসরণ করেন না, তা কিন্তু নয়। ভালো বলকে সমীহ করেন। আর বাজে বলকে বাউন্ডারিতে পরিণত করেন। বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের পর প্রোটিয়া বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘মানুষ আমাকে খুব দ্রুত রান করতে দেখে। কিন্তু নেটে নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক পরিশ্রম করি। এমনকি আলাদা অনুশীলন করি। বল ছেড়ে দিতেও পারি সহজে। বোলাররা যখন ভালো লাইন ও লেংথে বোলিং করেছে, তখনো ভালোমতো ডিফেন্স করতে পারি।’
ডারউইনে ঐতিহাসিক ৯ উইকেটের জয়ের পর বাংলাদেশ ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে চারে উঠে এসেছিল বাংলাদেশ। তবে লাগাতার ম্যাচ হারায় এখন তারা ছয় নম্বরে নেমে গেছে। দলটির সফলতার হার ৩৬.৬৭ শতাংশ। আর ৩৮.৫৪ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ইংল্যান্ড অবস্থান করছে পাঁচ নম্বরে।