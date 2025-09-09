Ajker Patrika
এশিয়া কাপের ম্যাচ কবে, কোথায় জেনে নিন সূচি

টি-টোয়েন্টিতে টানা তিন সিরিজজয়ী বাংলাদেশ এবার এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হচ্ছে এশিয়া কাপ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কারণে এবার এশিয়া কাপ হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-হংকং।

দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে আটটি দল খেলবে এবারের এশিয়া কাপ। ‘এ’ গ্রুপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। এই গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। ১৯ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে একটা ম্যাচই শুধু পড়েছে বিকেলে। বাকি সব ম্যাচ রাতে। আবুধাবির শেখ জায়োদ স্টেডিয়াম, দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে হবে এবারের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট। চলুন জেনে নেওয়া যাক ২০২৫ এশিয়া কাপের সূচি

এশিয়া কাপের সূচি

গ্রুপ ‘এ’: ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান

গ্রুপ ‘বি’: বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, হংকং

তারিখ ম্যাচ ভেন্যু

৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান-হংকং আবুধাবি

১০ সেপ্টেম্বর ভারত-আমিরাত দুবাই

১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-হংকং আবুধাবি

১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ওমান দুবাই

১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা আবুধাবি

১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান দুবাই

১৫ সেপ্টেম্বর আমিরাত-ওমান দুবাই

১৫ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা-হংকং আবুধাবি

১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-আফগানিস্তান আবুধাবি

১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-আমিরাত দুবাই

১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান আবুধাবি

১৯ সেপ্টেম্বর ভারত-ওমান দুবাই

সুপার ফোর পর্ব

২০ সেপ্টেম্বর বি১-বি২ দুবাই

২১ সেপ্টেম্বর এ১-এ২ দুবাই

২৩ সেপ্টেম্বর এ২-বি১ আবুধাবি

২৪ সেপ্টেম্বর এ১-বি২ দুবাই

২৫ সেপ্টেম্বর এ২-বি২ দুবাই

২৬ সেপ্টেম্বর এ১-বি১ দুবাই

ফাইনাল

২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনাল দুবাই

*১৫ সেপ্টেম্বর আমিরাত-ওমান ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়। বাকি সব ম্যাচ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে।

২০২৩ সালে সবশেষ আয়োজিত এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। সেবার হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান মিলে ওয়ানডে সংস্করণে হয়েছিল টুর্নামেন্ট। এর আগে ২০২২ এশিয়া কাপও টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

