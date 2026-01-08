বাংলাদেশের আম্পায়ার-রেফারিকে নিয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম জানাল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের জন্য ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ২১ সদস্যের ম্যাচ কর্মকর্তার মধ্যে আছেন দুই বাংলাদেশি। যাঁর মধ্যে আছেন মাসুদুর রহমান মুকুল।
আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ২১ ম্যাচ কর্মকর্তার নাম জানিয়েছে। যাঁদের মধ্যে আছেন ১৭ আম্পায়ার ও ৪ ম্যাচ রেফারি। ১৭ আম্পায়ারের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের মাসুদুর রহমান মুকুল। আইসিসির এই টুর্নামেন্টে আরেক বাংলাদেশি নিয়ামুর রশিদ রাহুল ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন।
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ২১ ম্যাচ কর্মকর্তা এসেছেন ভিন্ন ১৩ দেশ থেকে। ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই জন করে আম্পায়ার আছেন। বাংলাদেশের মতো ভারত, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার একজন করে আম্পায়ার আছেন। চার দেশের ভিন্ন চার ম্যাচ রেফারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের রাহুলের সঙ্গে আছেন ইংল্যান্ডের ডিন কস্কার, গ্রাহাম লা ব্রু ও ভারতের প্রকাশ ভাট।
মুকুলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ছেলেদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০৭ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ৩৫ ওয়ানডে ও ৭২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে ফিফটি (৫১) করে ফেলেছেন। ২১ টি-টোয়েন্টিতে টিভি আম্পায়ার হিসেবে কাজ করেছেন। ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপেও আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। মেয়েদের ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১২টি করে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।
১৬ দল নিয়ে জিম্বাবুয়ে-নামিবিয়ায় এবার হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। গ্রুপ করা হয়েছে চারটি। প্রতি গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে পড়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড। বুলাওয়েতে ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। ২০ জানুয়ারি একই ভেন্যুতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ বাংলাদেশ খেলবে হারারেতে। ২৩ জানুয়ারির সেই ম্যাচে তামিমদের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র।
গ্রুপ পর্ব শেষে হবে সুপার সিক্স পর্ব। ৩ ফেব্রুয়ারি বুলাওয়েতে হবে প্রথম সেমিফাইনাল। ৪ ফেব্রুয়ারি হারারেতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। একই মাঠে ৬ ফেব্রুয়ারি হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ কর্মকর্তা
আম্পায়ার: আহমেদ শাহ দুররানি (আফগানিস্তান), মাসুদুর রহমান মুকুল (বাংলাদেশ), করি ব্ল্যাক (নিউজিল্যান্ড), ডেইটন বাটলার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ফয়সাল আফ্রিদি (পাকিস্তান), আইনো ছাবি (জিম্বাবুয়ে), লুবাবালো সুমা (দক্ষিণ আফ্রিকা), প্রগিত রামবুকেওয়ালা (শ্রীলঙ্কা), নিতিন বাথি (নেদারল্যান্ডস), বীরেন্দ্র শর্মা (ভারত), শন ক্রেগ (অস্ট্রেলিয়া), শন হেগ (নিউজিল্যান্ড), রাসেল ওয়ারেন (ইংল্যান্ড), জাহিদ বারাসাথ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ফস্টার মুরিতজাওয়া (জিম্বাবুয়ে), গ্রাহাম লয়েড (ইংল্যান্ড), আইডান সেভার (আয়ারল্যান্ড)
ম্যাচ রেফারি: ডিন কস্কার (ইংল্যান্ড), গ্রাহাম লা ব্রু (শ্রীলঙ্কা), নিয়ামুর রশিদ রাহুল (বাংলাদেশ), প্রকাশ ভাট (ভারত)
