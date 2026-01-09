Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘সিলেটের জামাই’ হিসেবে খেলতে বেশি ভালো লাগে মঈনের

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন মঈন আলী। ছবি: ক্রিকইনফো
ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন মঈন আলী। ছবি: ক্রিকইনফো

‘সিলেটের জামাই’ হিসেবে অনেক আগেই পরিচিতি পেয়েছেন মঈন আলী। তাঁর স্ত্রী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং তাঁর (স্ত্রী) পৈতৃক নিবাস সিলেটেই। ২০২৬ বিপিএলে ‘শ্বশুরবাড়ি’র দল সিলেট টাইটান্সের হয়ে খেলার সুযোগ মিলেছে মঈনের। ইংল্যান্ডের সাবেক এই ব্যাটার এবারের বিপিএলটা তাই বেশি উপভোগ করছেন।

মাঠের পারফরম্যান্সেই মঈন বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এবারের বিপিএল তাঁর কাছে কতটা উপভোগ্য। গতকাল সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তাঁর অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ২০ রানে জেতে সিলেট টাইটান্স। ৮ বলে ২৮ রানের ক্যামিও ইনিংসের পাশাপাশি ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। সিলেটকে জিতিয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ঢাকার বিপক্ষে ২০ রানের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মঈন বলেন, ‘ঘরের মাঠের দর্শকদের সামনে খেলাটা অবশ্যই দারুণ কিছু। এর আগে আমি কুমিল্লার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলেছি। তবে কখনো কুমিল্লাতে খেলা হয়নি। সিলেটের দর্শকদের সামনে সিলেটের হয়ে খেলাটা দারুণ ছিল।’

ব্যাটে-বলে সিলেটকে জেতালেন ‘জামাই’ মঈন আলীব্যাটে-বলে সিলেটকে জেতালেন ‘জামাই’ মঈন আলী

ঢাকা ক্যাপিটালসকে গত রাতে ২০ রানে হারিয়ে প্লে-অফ খেলার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল সিলেট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে চারটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে সিলেট টাইটান্স। চার দলের সমান ৮ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। চট্টগ্রাম রয়্যালস পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। দুই, তিন ও চারে অবস্থান করছে রংপুর রাইডার্স, সিলেট টাইটান্স ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেটের দর্শকদের সামনে সিলেট টাইটান্সকে জিতিয়ে ম্যাচসেরা মঈনের কাছে ম্যাচটি তাই ‘স্পেশাল’। ঢাকার বিপক্ষে জয়ের পর মঈন বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের প্রয়োজন ছিল। দলকে জেতাতে চেষ্টা করেছি।’

টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ১৮ ওভার শেষে সিলেট টাইটান্সের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ১৩৫ রান। ২০ ওভার শেষে তাদের স্কোরবোর্ডে দেখা গেল ৬ উইকেটে ১৮০ রান। এখানে সবচেয়ে বড় অবদান মঈনেরই। ১৯তম ওভারে বোলিংয়ে আসা ঢাকা ক্যাপিটালসের স্পিনার নাসির হোসেনকে পিটিয়ে একাই ২৮ রান নেন মঈন।

মঈনের কাছে পিটুনি খাওয়ার আগে নিজের প্রথম ৩ ওভারে ৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন নাসির। যার মধ্যে এক ওভার মেডেনও ছিল নাসিরের। তিনি বোলিংয়ে আসায় অনেক খুশি হয়েছেন মঈন। ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে জয়ের পর মঈন বলেন, ‘স্পিনার আসায় তখন অনেক খুশি হয়েছি। তার ওভার থেকে রান নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আজ (গত রাত) হয়তো দিনটা আমারই ছিল।’

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন মঈন। তারপর থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট নিয়েই পড়ে আছেন তিনি। তবে ১৩ বছরের বিপিএল ক্যারিয়ারে মাত্র ২৫ ম্যাচ খেলেছেন মঈন। ২০১৩ সালে খেলেছেন দুরন্ত রাজশাহীর হয়ে। ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলেছেন। তবে সবশেষ দুই বিপিএলে খেলছে না এই দল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি নেতা আলমগীরকে গুলি করে হত্যায় অস্ত্রটি তাঁর জামাতাই দিয়েছিলেন, ত্রিদিবের জবানবন্দি

ইরানে যাচ্ছে রাশিয়ার কার্গো বিমান—ব্রিটিশ এমপির দাবি ঘিরে জল্পনা

আইসিটির শ্বেতপত্র: একই ধরনের প্রকল্প বারবার, বিপুল লুট

ওয়াশিংটন সফরে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, যা আলোচনা হলো মার্কিনদের সঙ্গে

ইরানের এবারের বিক্ষোভ কেন অতীতের চেয়ে আলাদা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

এবার অন্য রকম অ্যাশেজ কাটাল অস্ট্রেলিয়া

এবার অন্য রকম অ্যাশেজ কাটাল অস্ট্রেলিয়া

‘সিলেটের জামাই’ হিসেবে খেলতে বেশি ভালো লাগে মঈনের

‘সিলেটের জামাই’ হিসেবে খেলতে বেশি ভালো লাগে মঈনের

বিশ্বকাপের আগে বড় দুশ্চিন্তায় ভারত

বিশ্বকাপের আগে বড় দুশ্চিন্তায় ভারত

‘মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে’

‘মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে’