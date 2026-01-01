Ajker Patrika
ফুটবল

হাঁটু্র চোটে এমবাপ্পে, অনিশ্চয়তায় রিয়াল মাদ্রিদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি
বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি

দারুণ ছুটছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। একের পর এক গোল করে রেকর্ড গড়ে যাচ্ছিলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। তাঁর এই সুসময়ে বাদ সাধল হাঁটুর চোট। এমবাপ্পের চোটে বড় দুশিন্তায় পড়ল রিয়াল মাদ্রিদ।

২০২৫-২৬ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ২৫ ম্যাচ খেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২৫ ম্যাচের ২৪টিতেই খেলেছেন এমবাপ্পে। যতটুকু সময় মাঠে ছিলেন, নিজের পুরোটা দিয়েছেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড। ছন্দে থাকা এমবাপ্পের হাঁটুর চোটের ব্যাপারে এমআরআই করার পর নিশ্চিত হতে পেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এক বিবৃতিতে স্প্যানিশ ক্লাবটি বলেছে, ‘রিয়াল মাদ্রিদের মেডিকেল দল আজ (গতকাল) কিলিয়ান এমবাপ্পের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। তাঁর বাঁ হাঁটু মচকে গেছে।’

কত দিনের জন্য এমবাপ্পে মাঠের বাইরে থাকছেন, সেটা অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদ জানায়নি। তবে সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানিয়েছে, রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে এমবাপ্পে খেলতে পারবেন না। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ-রিয়াল বেতিস লা লিগা ম্যাচ। বাঁ হাঁটুর চোটে পড়া এমবাপ্পের স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। ৯ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে।

লা লিগায় বেশ কয়েকটি ম্যাচেই হাঁটুর চোট নিয়ে এমবাপ্পে খেলেছেন বলে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদের মেডিকেল বিভাগ গুরুত্ব দেয়নি। ধীরে ধীরে ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ডের ব্যাপারে সবকিছু বুঝতে পারে স্প্যানিশ ক্লাবটি। পরশু অনুশীলনের সময় ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে মজা করছিলেন এমবাপ্পে। তবে গতকাল তিনি আর অনুশীলন করতে পারেননি।

বিদায়ী ২০২৫ সালে দুর্দান্ত খেলেছেন এমবাপ্পে। রিয়ালের জার্সিতে গত বছর সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৫৯ গোল করেছেন তিনি। যা রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে বছরে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। ২০১৩ সালে রোনালদো রিয়ালের হয়ে ৫৯ গোল করেছিলেন। ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) খেলার পর রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমান এমবাপ্পে। রিয়ালের জার্সিতে ৮৩ ম্যাচে এখন পর্যন্ত ৭৩ গোল করেছেন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ১০ গোলে। তবে রিয়ালে প্রথম মৌসুম (২০২৪-২৫) বড় কোনো মেজর ট্রফি ছাড়াই শেষ হয়েছিল এমবাপ্পের। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ১৮ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে বার্সেলোনা। দুইয়ে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৪২। ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ। মাদ্রিদের দুই ক্লাবও এখন পর্যন্ত ১৮টি করে ম্যাচ খেলেছে।

বিষয়:

খেলাএমবাপ্পেফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মির্জা ফখরুলের জন্য মনটা কাল থেকে খুব বিষণ্ন হয়ে আছে: প্রেস সচিব

মির্জা ফখরুলের জন্য মনটা কাল থেকে খুব বিষণ্ন হয়ে আছে: প্রেস সচিব

জেলহাজতে অসুস্থ আ.লীগ নেতার শেবাচিম হাসপাতালে মৃত্যু

জেলহাজতে অসুস্থ আ.লীগ নেতার শেবাচিম হাসপাতালে মৃত্যু

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

সম্পর্কিত

হাঁটু্র চোটে এমবাপ্পে, অনিশ্চয়তায় রিয়াল মাদ্রিদ

হাঁটু্র চোটে এমবাপ্পে, অনিশ্চয়তায় রিয়াল মাদ্রিদ

একঝাঁক স্পিনার নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

একঝাঁক স্পিনার নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

দেখে নিন নতুন বছরে ক্রিকেট-ফুটবলে বাংলাদেশের সূচি

দেখে নিন নতুন বছরে ক্রিকেট-ফুটবলে বাংলাদেশের সূচি

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ