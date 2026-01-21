ক্রিকেটার হিসেবে অবশ্যই বিশ্বকাপ খেলতে চাই

বলছেন শান্ত
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে চলছে ঘোর অনিশ্চয়তা। বিষয়টি নিয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেবে আইসিসি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কী আসে সেটা পরের বিষয়। তার আগে আলোচিত ইস্যুতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি শান্তর। এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়কত্ব করছেন তিনি। প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে হেরেছে তাঁর দল। এরপর সংবাদ সম্মেলনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল শান্তকে। এই ব্যাটার জানিয়েছেন, একজন ক্রিকেটার হিসেবে অবশ্যই বিশ্বকাপ খেলতে চান তিনি।
শান্ত বলেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে আমরা সব সময় চাই ক্রিকেট খেলতে। আর বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট হলে তো অবশ্যই… কেন নয়? কারণ এই ধরনের টুর্নামেন্ট দুই বছর পর পর আসে। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ চার বছর পর পর আসে। আমার মনে হয়, আমাদের জন্য এটা সুযোগ ওখানে ভালো ক্রিকেট খেলার।’
আইসিসির সঙ্গে সুরাহার পর বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলুক সেটাই চান শান্ত, ‘এখানে অনেক ইস্যু আছে, সেই বিষয়গুলো ব্যক্তিগতভাবে আমি শতভাগ জানি না। বিশ্বাস করি যে, এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে সমাধান করে যদি সুযোগ হয়, বিশ্বকাপে ক্রিকেটাররা যদি যেতে পারে সেটা অবশ্যই ভালো হবে। ভেতরের আসলে কী হচ্ছে না হচ্ছে, এ বিষয় আমি যেহেতু জানি না, মন্তব্য করা কঠিন। ক্রিকেটার হিসেবে তো অবশ্যই আমরা খেলতে চাই।’
মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাবে না বলে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। কয়েক দফা সংস্থাটিকে বুঝিয়ে এই অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি আইসিসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও নিজেদের অবস্থানে অনড়। বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিবর্তন করতে চাই না আইসিসি। চলমান অচলাবস্থা কাটাতে আজ বোর্ড সভার আয়োজন করেছে সংস্থাটি। সেখানেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত আসবে বলে জানা গেছে।
