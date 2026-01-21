Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিল পাকিস্তান
বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে বাংলাদেশকে নিয়ে অচলাবস্থায় এখনো কাটেনি। এরই মধ্যে এবার লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেট বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।

সম্প্রতি জিও সুপার জানিয়েছিল, বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবিতে আইসিসি কোনো সমাধান করতে না পারলে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখবে পাকিস্তান সরকার। এই ইস্যুতে ইসলামাবাদের আনুষ্ঠানিক সম্মতির অপেক্ষা ছিল। এবার আইসিসিকে চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে কমিশনের প্রতিবেদন জমা কাল, বেতন বাড়ছে কত

সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে কমিশনের প্রতিবেদন জমা কাল, বেতন বাড়ছে কত

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, আবেদন শুরু

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, আবেদন শুরু

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিল পাকিস্তান

বাংলাদেশের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিল পাকিস্তান

বিপিএল খেলতে ঢাকায় কেন উইলিয়ামসন

বিপিএল খেলতে ঢাকায় কেন উইলিয়ামসন

এগোলেন সুপ্তা, পেছালেন জ্যোতি

এগোলেন সুপ্তা, পেছালেন জ্যোতি

সবার আগে ফাইনালে বিসিবির দল

সবার আগে ফাইনালে বিসিবির দল