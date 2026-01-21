বাংলাদেশের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে বাংলাদেশকে নিয়ে অচলাবস্থায় এখনো কাটেনি। এরই মধ্যে এবার লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের সমর্থনে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেট বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।
সম্প্রতি জিও সুপার জানিয়েছিল, বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবিতে আইসিসি কোনো সমাধান করতে না পারলে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখবে পাকিস্তান সরকার। এই ইস্যুতে ইসলামাবাদের আনুষ্ঠানিক সম্মতির অপেক্ষা ছিল। এবার আইসিসিকে চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তান।
