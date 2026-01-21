Ajker Patrika
শেখ মেহেদী কি গরিবের সাকিব আল হাসান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ০১
শেখ মেহেদী কি গরিবের সাকিব আল হাসান
বিপিএলে ভালো করায় মেহেদীকে তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে তুলনা করছেন ভক্তরা। ফাইল ছবি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দারুণ সময় পার করছেন শেখ মেহেদী হাসান। নেতৃত্ব কিংবা ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স–সবকিছুতেই দুর্দান্ত এই স্পিনিং অলরাউন্ডার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে ‘গরিবের সাকিব আল হাসান’ বলেও আখ্যা দিচ্ছেন অনেকেই।

এই তালিকার একজন ইরফান শুক্কুর। মেহেদীকে গরীবের সাকিব আল হাসান বলা যায় কি না সেটা জানতে চেয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের এই পরিচিত মুখ। শুক্কুর লিখেছেন, ‘শেখ মেহেদী হাসান কে কি গরিবের সাকিব আল হাসান বলা যাবে? আমার হিসেবে দেশের সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের দিক থেকে মেহেদী একটু করে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে তুলনা করা যায়।’

শুক্কুরের এই পোস্টের কমেন্টের ঘরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের মন্তব্যই করেছেন ভক্তরা। বিষয়টি নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এবারের বিপিএলে মেহেদী নিজের কাজটা করে যাচ্ছেন দারুণভাবেই। প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে সবার আগে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে চট্টগ্রাম। ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে ফাইনালে তুলতে বড় অবদান মেহেদীর। প্লে অফের মতো গতকালও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত ছিলেন। ১৩৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে হারের শঙ্কা জেগেছিল চট্টগ্রাম শিবিরে। শেষ দিকে ৯ বলে ১৯ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলে দল জেতান মেহেদী। এর আগে বল হাতে নেন ২ উইকেট। দল জিতিয়ে ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন তিনি।

এখন পর্যন্ত ৯ ইনিংসে ১৪৪.১৬ স্ট্রাইকরেটে ১৭৩ রান করেছেন মেহেদী। বল হাতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৭২ রান। পাশাপাশি নেতৃত্বে তাঁর কৌশলগত সিদ্ধান্তে মুগ্ধ ভক্তরা। বোলিং পরিবর্তন কিংবা পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলছেন। সব মিলিয়ে এবারের বিপিএলে ভালোই প্রশংসা কুড়াচ্ছেন মেহেদী। তবে তাঁকে গরীবের সাকিব আল হাসান বলা ঠিক না বলে মনে করেন চট্টগ্রামের পরামর্শক টিম ডিরেক্টর এবং সাবেক ক্রিকেটার হাবিবুল বাশার সুমন।

সুমন বলেন, ‘না, ‘গরিব’ কথাটা বলাটা উচিত না। আমার মনে হয় মেহেদীকে কারো সঙ্গে তুলনা করা উচিত না। শেখ মেহেদী শেখ মেহেদী, সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান। মেহেদী মেহেদীর জায়গা থেকে যেটা করছেন আমরা মনে হয় সেটাতেই সন্তুষ্ট।’

মেহেদীর প্রশংসায় সুমন বলেন, ‘অসাধারণ! খুব ভালো করছে। বিশেষ করে বোলিং পরিবর্তনগুলো অসাধারণ। কখন কাকে ব্যবহার করতে হয়, যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেতে হয় সেটাও খুব ভালোভাবে কার্যকর করেছে। সে দলটাকে খুব ভালোভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যখন চাপের মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রেখেছে।’

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
