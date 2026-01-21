Ajker Patrika
বিপিএল খেলতে ঢাকায় কেন উইলিয়ামসন

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

দুই ধরেই গুঞ্জন ছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে আসছেন কেইন উইলিয়ামসন। সে গুঞ্জন এবার সত্যি হলো। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে অংশ নিতে আজ সকালে ঢাকায় পা রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটার।

বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন উইলিয়ামসন। ঢাকায় পা রেখে আজই মাঠে নামবেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। বিপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সন্ধ্যা ছয়টায় সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজশাহী। সে ম্যাচ খেলবেন উইলিয়ামসন।

