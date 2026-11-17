আফগানিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জিতল জিম্বাবুয়ে
শারজায় আফগানিস্তানকে ৫৭ রানে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে জিম্বাবুয়ে। প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিয়েছে সফরকারীরা। চতুর্থ ইনিংসে ৪১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩৬০ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। এতে, ১–০ ব্যবোনে সিরিজ জিতে জিম্বাবুয়ে।
প্রথম টেস্টে দুই দলের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ড্র হয়েছিল ম্যাচটি। জিম্বাবুয়ে প্রথম ইনিংসে ৫০৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৫২৩ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। জবাবে প্রথম ইনিংসে ৫১৪ রান করেছিল আফগানিস্তান। এতে কোনো ফল ছাড়াই শেষ হয় সিরিজের প্রথম ম্যাচ।
তবে দ্বিতীয় টেস্টে সেই সুযোগ হয়নি আফগানিস্তানের। প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ৩৩৯ রানের জবাবে ২১৭ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২৯৫ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে জিম্বাবুয়ে। এতে আফগানিস্তানের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪১৮ রান। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শেষ পর্যন্ত ৩৬০ রানেই থামে আফগানিস্তানের ইনিংস। ফলে ৫৭ রানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে জিম্বাবুয়ে।
দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্রেন্ডন টেলরের ১১৯ রানের ইনিংসে ভর করে ৩৩৯ রান তুলেছিল জিম্বাবুয়ে। জবাবে আফসার জাজাইয়ের ৬৩ রানের ইনিংস সত্ত্বেও ২১৭ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২৯৫ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে জিম্বাবুয়ে। এতে আফগানিস্তানের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪১৮ রান।
জবাবে আফসার জাজাইয়ের ৮৭ ও নাসির খান মারুফখিলের অপরাজিত ১০১ রানের দুর্দান্ত লড়াইয়েও জয়ের দেখা পায়নি আফগানিস্তান। ৩৬০ রানে অলআউট হওয়ায় ৫৭ রানের জয় পায় জিম্বাবুয়ে। বল হাতে ব্লেসিং মুজারাবানি ও ব্র্যাড ইভান্স নেন ৩টি করে উইকেট। এতে, দুই ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে জয় তুলে নিয়ে সিরিজ জিতে নেয় সফরকারীরা।