৯৮ রানেই অলআউট শ্রীলঙ্কা, স্বস্তিতে নেই পাকিস্তানও
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম দিনেই চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের বোলারদের দাপটে মাত্র ৯৮ রানেই গুটিয়ে গেছে লঙ্কানদের প্রথম ইনিংস। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান তুলেছে স্বাগতিক পাকিস্তান। এতে দিন শেষে ২৩ রানের লিড পায় বাবর আজমের দল।
রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। শুরু থেকেই পাকিস্তানি বোলারদের বোলিং তাণ্ডবে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে লঙ্কানরা। এতে মাত্র ২৫ রান তুলতেই হারায় ৪ উইকেট। এ সময় দলের বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস ও সোনাল দিনুশা।
ষষ্ঠ উইকেটে কুশল ও দিনুশার ৬৩ বলে ৪৯ রানের জুটি শ্রীলঙ্কাকে কিছুটা স্বস্তি দেয়। কুশল মেন্ডিস ৫০ বলে ৩২ রান করেন। আর দিনুশার ব্যাট থেকে আসে ৪০ বলে ২১ রান। এটিই ছিল শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ জুটি। এই জুটি ভাঙার পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি সফরকারীরা। শেষ চার উইকেট হারায় মাত্র ১৩ রানের ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত ৩৫.৩ ওভারে ৯৮ রানেই থামে শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস।
পাকিস্তানের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন মোহাম্মদ আব্বাস। ১৪ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। সমান ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন রাজাউল্লাহ ও আমির জামালও। এ ছাড়া আগের ম্যাচে ৭ উইকেট নেওয়া সাকিব খান নেন একটি উইকেট।
জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে দারুণ শুরু পায় পাকিস্তান। ওপেনিং জুটিতে ৮০ রান যোগ করেন তায়্যাব আরিফ ও আজান আওয়াইস। ৮২ বলে ৪৬ রান করে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ফেরেন তায়্যাব। এরপর ৫৫ রানের মধ্যে আরও দুটি উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। মোহাম্মদ তাহা ২৯ বলে ৮ রান করে প্রবাথ জয়াসুরিয়ার শিকার হন। আর লাহিরু কুমারার বলে বোল্ড হয়ে ৯ বলে ৮ রান করে ফেরেন অধিনায়ক বাবর।
তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে ব্যাট করছেন আজান আওয়াইস। দিন শেষে ৯৬ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ৮ বলে ২ রান নিয়ে অপরাজিত আছেন সাকিব।
প্রথম দিনের খেলা শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ ৩৭.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১২১ রান। এতে শ্রীলঙ্কার চেয়ে ২৩ রানে এগিয়ে রয়েছে স্বাগতিকরা।