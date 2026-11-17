স্বস্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশের ‘পথের কাঁটা’ বৃষ্টি
কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ—বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় দিনের খেলা শেষে এমনটা কি বলা যায়? কারণ, বৃষ্টি বাগড়া না দিলে সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা হয়তো লিড নিতে পারত। বাংলাদেশের ৪০০ রান পেরিয়ে লিড নিলে প্রোটিয়ারাই থাকত এগিয়ে। এমনকি স্বাগতিকদের দ্রুত ৩ উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। তবে সফরকারীদের ‘কামব্যাকে’র পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৪০০ রান করেছে এবারই। প্রোটিয়ারা আজ তৃতীয় দিনের শুরুটা দারুণভাবেই করেছিল। কিন্তু লাঞ্চ বিরতির আগ মুহূর্তে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট তুলতে থাকে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৮৬ রান করার পর প্রথম সেশনের খেলা যেখানে শেষ হয়েছে, বৃষ্টির পর আর খেলাই হতে পারেনি। এখনো ১৪ রানে পিছিয়ে প্রোটিয়ারা।
তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনটা যে পুরোপুরি বাংলাদেশের ছিল, সেটা বলার উপায় নেই। ক্যাচ মিসের পাশাপাশি বাজে বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছে বাংলাদেশ। তবে যখনই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সফরকারীরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, তখনই বাদ সাধল বৃষ্টি। এমনকি বাজে আবহাওয়ার কারণে একটা সেশন চলে গেছে বৃষ্টির পেটে। চা পানের বিরতির পর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও লাভ হয়নি। এক সেশনেই আজ শেষ দিনের খেলা।
দুইবার জীবন পাওয়া রায়ান রিকেলটন ৫৬ রানে অপরাজিত। আর সদ্য উইকেটে আসা কাগিসো রাবাদা ৫ রানে ব্যাটিং করছেন। তবে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ৪৯ রানে মাঠ ছেড়েছেন। পরে আবার ব্যাটিংয়ে নামতে পারবেন তিনি। বাংলাদেশের হাসান মাহমুদ এরই মধ্যে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২ উইকেট পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। আরেক উইকেট তুলে নিয়েছেন মুমিনুল হক।
প্রথম ইনিংসে ৬২ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৭ রানে আজ জোহানেসবার্গে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। দিনের শুরুতে বাংলাদেশের বোলারদের সাবলীলভাবে খেলতে থাকে প্রোটিয়ারা। যেখানে ৭৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মেহেদী হাসান মিরাজকে কাভার ড্রাইভ করেন রিকেলটন। তবে শর্ট কাভারে ঝাঁপ দিয়েও ক্যাচ লুফে নিতে পারেননি মাহফিজুল ইসলাম রবিন। তখন রিকেলটনের রান ৩০। এর আগে গতকাল দ্বিতীয় দিনে রানের খাতা খোলার আগেই জীবন পান তিনি। হাসান মাহমুদের বলে বাঁ দিকে ঝাঁপিয়েও বল তালুবন্দী করতে পারেননি লিটন।
দুইবার জীবন রিকেলটন সতীর্থ বাভুমার সঙ্গে সাবলীলভাবে এগোতে থাকেন। পঞ্চম উইকেটে ১৫১ বলে ৭৯ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (রিকেলটন-বাভুমা)। তবে ৪৯ রান করে বাভুমা হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। তারপর ব্যাটিংয়ে নামেন ভিয়ান মুলডার। তবে ২ বল খেলেও রানের খাতা খোলার আগেই বিদায় নিয়েছেন তিনি।
৪ উইকেটে ৩৬১ রান থেকে মুহূর্তেই ৭ উইকেটে ৩৭৬ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। যেখানে ভিয়ান মুলডার (০), ইয়ানসেন (৮) ফিরিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। আর সায়মন হারমারের (১) উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ। এই তিনটিতেও ক্যাচ ধরেন লিটন। তাতে ৬ ক্যাচ ধরে টেস্টে বাংলাদেশের উইকেটরক্ষক হিসেবে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ড গড়েছেন।
জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সাত ব্যাটারই ক্যাচ আউট হয়েছেন। যেখানে লিটন ৬ ক্যাচ ধরেছেন এবং আরেক ক্যাচ ধরেন তাসকিন। তবে আজ লাঞ্চ বিরতির পর মুষলধারে বৃষ্টি নামে। প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ম্যাচ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয়নি।