পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
এমনিতেই দুই দলের লড়াই মানেই আগুনে উত্তেজনা। এবার তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম দুই দেশের ‘ডগফাইট’। সেই উত্তেজনার জেরে কাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আর পাকিস্তানে অধিনায়ক পাকিস্তানের সালমান আলী আগা পরস্পরের সঙ্গে হাতই মেলালেন না। এমনকি চোখাচোখিও হয়নি তাঁদের!
তবে এই উত্তেজনার একটু আঁচও ছিল না পাকিস্তানের পারফরম্যান্সে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে স্রেফ উড়ে গেছে তারা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৯ উইকেটে ১২৭ রান তোলে পাকিস্তান। লক্ষ্য তাড়ায় ২৫ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায় ভারত। তো এমন দাপুটে জয়ের কারণ কী? ভারতের অনেকেই চাননি, এই ম্যাচটি খেলুক তাদের দল। কিন্তু বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার বিসিসিআইর অবস্থানের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা মনে প্রাণেই চেয়েছিলেন—এই ম্যাচে হারা যাবে না!
ভারতের পারফরম্যান্সে সেই আকাঙ্খারই প্রতিফলন। তাদের সামনে স্রেফ উড়ে গেছে পাকিস্তান। দুবাইয়ে জয়ের পর পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণ করেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। জয় উৎসর্গ করলেন সশস্ত্রবাহিনীদের প্রতি, ‘পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে আছি। আমরা আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি এবং আজকের জয় আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করতে চাই।যারা দারুণ সাহসিকতা দেখিয়েছে।’
এমনিতেই দুই দলের লড়াই মানেই আগুনে উত্তেজনা। এবার তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম দুই দেশের ‘ডগফাইট’। সেই উত্তেজনার জেরে কাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আর পাকিস্তানে অধিনায়ক পাকিস্তানের সালমান আলী আগা পরস্পরের সঙ্গে হাতই মেলালেন না। এমনকি চোখাচোখিও হয়নি তাঁদের!
তবে এই উত্তেজনার একটু আঁচও ছিল না পাকিস্তানের পারফরম্যান্সে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে স্রেফ উড়ে গেছে তারা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৯ উইকেটে ১২৭ রান তোলে পাকিস্তান। লক্ষ্য তাড়ায় ২৫ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায় ভারত। তো এমন দাপুটে জয়ের কারণ কী? ভারতের অনেকেই চাননি, এই ম্যাচটি খেলুক তাদের দল। কিন্তু বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার বিসিসিআইর অবস্থানের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা মনে প্রাণেই চেয়েছিলেন—এই ম্যাচে হারা যাবে না!
ভারতের পারফরম্যান্সে সেই আকাঙ্খারই প্রতিফলন। তাদের সামনে স্রেফ উড়ে গেছে পাকিস্তান। দুবাইয়ে জয়ের পর পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণ করেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। জয় উৎসর্গ করলেন সশস্ত্রবাহিনীদের প্রতি, ‘পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে আছি। আমরা আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি এবং আজকের জয় আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করতে চাই।যারা দারুণ সাহসিকতা দেখিয়েছে।’
না, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভারতের সামনে পাত্তাই পেল না পাকিস্তান। দুবাইয়ে তাদের ৭ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখল সূর্যকুমার যাদবের দল। ১২৮ রানের লক্ষ্য ২৫ বল হাতে রেখে পেরিয়ে সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখল তারা।২ ঘণ্টা আগে
ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে। কখনো তা হাসির খোরাক জুগায়, আবার খবরের শিরোনামও হয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভুল হলেও তো কোনো কথাই নেই। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। ঠিক তেমনই এক ভুল হলো আজ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত ম্যাচটি বয়কট করলেই কি পাকিস্তানের জন্য লাভ হতো। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। না, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, খেলার দিক থেকেই কথাটি উঠছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে যে রোমাঞ্চের প্রত্যাশা ছিল, এর ছিটেফোটাও হয়নি। উল্টো লড়াইটা শুরুতেই একপেশে করে দিল ভারত। তাদের সামনে ৯ উইকেটে ১২৭ রানের বেশি করতে৪ ঘণ্টা আগে
গোলমুখে বারবার ব্যর্থ হওয়ায় পয়েন্ট হারানোর শঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল লিভারপুল শিবিরে। যদিও মার্সিসাইডের ক্লাবটির সব শঙ্কা দূর করে দিলেন মোহাম্মদ সালাহ। ম্যাচের অন্তিত মুহূর্তে এই ফরোয়ার্ডের করা গোলের সুবাদে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে বার্নলিকে ১–০ ব্যবধানে হারিয়েছে লিভারপুল।৫ ঘণ্টা আগে