ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের আগে পাঞ্জাব–করাচির ভার্চুয়াল’ যুদ্ধ’

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার মাঠের লড়াইয়ের আগে কথার লড়াই চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা কেউ কাউকে এক বিন্দু ছাড় দিচ্ছেন না। সে লড়াইয়ে সামিল হয়েছে পাঞ্জাব কিংস ও করাচি কিংস।
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার হাইভোল্টেজ ম্যাচটি হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। আসন্ন ম্যাচের সূচি জানাতে গিয়ে নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের ছবি সংবলিত একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেছে পাঞ্জাব।
সে ফটোকার্ডে ম্যাচের তারিখ, শুরুর সময় ও ভেন্যুর নাম থাকলেও প্রতিপক্ষের জায়গাটি খালি রেখেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। পাঞ্জাবের এমন কাজের প্রতিবাদ জানাতে খুব বেশি সময় নেয়নি করাচি। নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে দাবার বোর্ডের একটি ছবি পোস্ট করেছে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দলটি।
সে বোর্ডর একপাশে বসে আছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। আরেক পাশের ছবিটি অন্ধকার ঘেরা। যদিও বোঝার বাকি নেই সেটা ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমারেরর ছবি। মূলত পাঞ্জাবের কটাক্ষের জবাব দিতেই ভারতীয় অধিনায়কের ছবি এভাবে পোস্ট করেছে করাচি।
যদিও পাঞ্জাবের মতো করাচিও পাকিস্তান–ভারত ম্যাচের তারিখ, শুরুর সময় ও ভেন্যুর নাম উল্লেখ করেছে। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘ম্যান ইন গ্রিনদের দ্বিতীয় ম্যাচ। এগিয়ে যাও।’
পেহেলগাম ইস্যুতে গত এপ্রিলে পাকিস্তান ও ভারত সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে দুই দেশের মধ্যে নতুনকরে তিক্ততা তৈরি হয়। তার জেরে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে না খেলার পরামর্শ দেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশটির ভক্তরাও পাকিস্তানের বিপক্ষে না খেলার পক্ষে আওয়াজ তোলেন। তবে শেষ পর্যন্ত নানা বিতর্কের মাঝেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে খেলতে নামছে ভারত।
