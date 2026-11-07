ব্যর্থতার দিনেও রেকর্ড গড়লেন কোহলি

ব্যর্থতার দিনেও রেকর্ড গড়লেন কোহলি
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটনের হেনরি স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নিজের নামের পাশে আরও একটি মাইলফলক যোগ করেছেন ভারতের ব্যাটিং তারকা বিরাট কোহলি। ভারতের হয়ে ১৩৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৭ রান করলেও ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার পথে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংকে ছাড়িয়ে গেছেন কোহলি।
এই ম্যাচে কোহলির ইনিংস অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭ বলে এক বাউন্ডারিতে ৭ রান নিয়ে তাঁর আরসিবি সতীর্থ জ্যাকব ডাফির বলে কভার-পয়েন্টে সরাসরি ক্যাচ তুলে দিয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরেন এই ব্যাটার। তবে দলের ইনিংসে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে দ্বিতীয় বলেই একটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই কিংবদন্তিকে ছাড়িয়ে যান কোহলি। ম্যাচ শুরুর আগে কোহলি ও পন্টিং দুজনেরই রান ছিল ১,৯৭১।
অস্ট্রেলিয়ান সাবেক অধিনায়ক কিংবদন্তি ক্রিকেটার পন্টিং ৫১ ম্যাচের ৫০ ইনিংসে ৪৫.৮৩ গড়ে ১,৯৭১ রান করেছিলেন। এ সময় তিনি ৬টি সেঞ্চুরি ও ১২টি হাফ সেঞ্চুরি করেন। অন্যদিকে, মাত্র ৩৮ ইনিংস খেলেই পন্টিংয়ের এই রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন কোহলি।
এই সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতেই আরেকটি বড় কীর্তি গড়েছিলেন কোহলি। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৩,০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করা ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হয়েছিলেন তিনি।
৫ ম্যাচের ওয়ানডে এই সিরিজে আরও ৩ টি ম্যাচ বাকি থাকায় ওয়ানডে ফরম্যাটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ২,০০০ বা তার বেশি রান করার সুযোগ রয়েছে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের সামনে।
সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক
১. ১,৯৭৮ রান — বিরাট কোহলি
২. ১,৯৭১ রান — রিকি পন্টিং
৩. ১,৭৫০ রান — শচীন টেন্ডুলকার
৪. ১,৫৬৮ রান — কুমার সাঙ্গাকারা
৫. ১,৫১৯ রান — সনাৎ জয়াসুরিয়া
৬. ১,৪৪৯ রান — জ্যাক ক্যালিস