‘পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজ জয়ই এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বড় অনুপ্রেরণা’

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্মৃতি অম্লমধুর হলেও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আশা জাগানিয়া। টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে বাংলাদেশ মরুর বুকে খেলতে গেছে এশিয়া কাপ। পেস বোলিং কোচ শন টেইটের মতে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কাকে হারানোই এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করবে।
এ বছরের মে মাসে বাংলাদেশের পেস বোলিং নিযুক্ত হয়েছেন টেইট। তিনি আসার পর শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। যার মধ্যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে লঙ্কাতেই। সেই সিরিজে শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেনের মতো স্পিনারদের পাশাপাশি মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমানরাও দারুণ বোলিং করেছিলেন। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এরপর ঘরের মাঠে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখে। পাকিস্তান সিরিজে তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান নিয়েছেন ৬, ৪ ও ৩ উইকেট। সিলেটে ডাচদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন তাসকিন।
আবুধাবিতে আজ আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট শুরু করবে পরশু হংকংয়ের বিপক্ষে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট শুরুর আগে গতকাল গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলাদেশকে নিয়ে টেইট বলেন, ‘এই গ্রুপের সঙ্গে কাজ করে ভালো লাগছে। অনেক উন্নতি দেখতে পাচ্ছি এই দলে। বিশেষ করে নতুন বলে। পাকিস্তান সিরিজে আমাদের বোলাররা দারুণ বোলিং করেছে শ্রীলঙ্কা সিরিজের চেয়ে। এশিয়া কাপ শুরুর আগে অবশ্যই এটা ইতিবাচক দিক।’
এবারের এশিয়া কাপে তাসকিন-মোস্তাফিজদের সঙ্গে আছেন তানজিম হাসান সাকিব। হাসান মাহমুদ আছেন স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার হিসেবে। এ ছাড়া কদিন আগে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ খেলেছিল পাঁচ পরিবর্তন নিয়ে। যাদের মধ্যে দুই পেসার মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদকে বাদ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল সাইফউদ্দিন ও শরীফুলকে। সেই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় সাইফউদ্দিন-শরীফুলের বোলিংয়ের সুযোগ হয়নি।
টেইটের মতে বাংলাদেশে পেস বোলারদের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘আমাদের পেস বোলিংয়ে গভীরতা অনেক ভালো। ইবাদত হোসেন, খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ টি-টোয়েন্টি বা ওয়ানডে দলে যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। যখন প্রতিযোগিতা হবে, তখন আমরা খেলোয়াড় অদলবদল করে খেলাতে পারি।’
‘বি’ গ্রুপে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচই লিটনরা খেলবেন আবুধাবিতে। ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
মরুর বুকে এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আজ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এবারের টুর্নামেন্টটি খেলা হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এই সংস্করণের প্রথমবার ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে তিনবার ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও কখনো পায়নি শিরোপার স্বাদ। এবার সেই ইতিহাস ভাঙতে চান অধিনায়ক লিটন দাস।১৬ মিনিট আগে
নেপাল থেকে আজ দুপুর ৩টার ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। কিন্তু বাতিল করা হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের সব ফ্লাইট। তাই হোটেলেই আটকে আছেন জামাল ভূঁইয়ারা।১ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হচ্ছে এশিয়া কাপ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কারণে এবার এশিয়া কাপ হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-হংকং।২ ঘণ্টা আগে
২০২৫ এশিয়া কাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখা যাবে টি-স্পোর্টসে। ফুটবলে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা৩ ঘণ্টা আগে