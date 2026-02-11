Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হবে, কিন্তু ভারতকে ছাড়া নয়’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ০৮
‘পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হবে, কিন্তু ভারতকে ছাড়া নয়’
পাকিস্তান ইউটার্ন নেবে সেটা আগেই জানতেন হরভজন। ছবি: সংগৃহীত

ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেও আলোচনায় পাকিস্তান। এই ইস্যুতে গত দুদিন ধরেই ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়েছে তারা। সবশেষ পাকিস্তানকে খোঁচা দিলেন হরভজন সিং। পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হলেও ভারতকে ছাড়া হবে না বলেই মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশের সমর্থনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। শেষ পর্যন্ত আইসিসির চেয়ারম্যান ইমরান খাজা এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলে সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির বৈঠকের পর ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে পাকিস্তান সরকার। হরভজনের মতে, ভারতের বিপক্ষে না খেললে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে যেত পাকিস্তান। সে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতেই সিদ্ধান্ত বদলেছে তারা।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে হরভজন বলেন, ‘অনেক দেরিতে হলেও পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে যে তাদেরকে ছাড়াও বিশ্বকাপ চলবে, কিন্তু ভারতকে ছাড়া নয়। শুরুতে তারা অনেক কিছু্‌ই বলছিল যে, বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং বিশ্বকাপ খেলবে না। এটাই যদি ভাবনা হয়, তাহলে করে দেখাক। আমরা আগেও বলেছি, পাকিস্তান এটা করবে না। আগেই বলেছি ইউটার্ন নেবে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত ম্যাচ খেলবে। কারণ ম্যাচটি না খেললে আর্থিক ক্ষতি অনেক হবে। এই বিষয়টির কথা ভেবেই তারা খেলতে আসবে।’

ভারত ম্যাচ না খেললে পাকিস্তানের সম্ভাব্য শাস্তির বিষয়টি নিয়েও কথা বলেছেন হরভজন, ‘এখানে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। ম্যাচ না খেললে পাকিস্তানের নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। আইসিসি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করত এবং ভবিষ্যতে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারত না। এ জন্যই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

এর আগে পাকিস্তান সরকারের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণার পর হরভজন বলেছিলেন, ‘তারা যদি সত্যিই তারা মনে করে, এরকম কিছু করতে পারবে (ভারত ম্যাচ বর্জন) তাহলে এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকুক। দেখি তাদের সেই সাহস আছে কি না। এটা আসলে সম্পূর্ণ একটা নাটক। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তারা এটা করছে। পাকিস্তান বোঝাতে চায় যে তারা বাংলাদেশের পাশে আছে।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেরপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাসহ ২ জন নিহত, আহত ৫

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

‘ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমিরকে টাকা বহনে অনাপত্তি দিয়েছিল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ’

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

মেয়েদের বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবি

মেয়েদের বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবি

‘পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হবে, কিন্তু ভারতকে ছাড়া নয়’

‘পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হবে, কিন্তু ভারতকে ছাড়া নয়’

ভারত ম্যাচের সেই দুঃসহ স্মৃতি কি মনে পড়ছে আফগান এই ক্রিকেটারের

ভারত ম্যাচের সেই দুঃসহ স্মৃতি কি মনে পড়ছে আফগান এই ক্রিকেটারের

প্রতিশোধ নিতে দেড় বছরের অপেক্ষায় ছিল আফগানিস্তান, কিন্তু…

প্রতিশোধ নিতে দেড় বছরের অপেক্ষায় ছিল আফগানিস্তান, কিন্তু…