ভারত ম্যাচের সেই দুঃসহ স্মৃতি কি মনে পড়ছে আফগান এই ক্রিকেটারের

একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ডাবল সুপারে গড়ানো ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রাণপণে লড়াই করেও জিততে পারেনি আফগানরা। পয়েন্টে ডেভিড মিলার ক্যাচ ধরে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা উল্লাসে ব্যস্ত, তখন আফগান ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজের মাথায় হাত। এটাই আফগানদের প্রতীকী ছবি হয়ে রইল।
২০২৪ সালের বেঙ্গালুরুতে ডাবল সুপারে গড়ানো ম্যাচে ভারতের কাছে যে ম্যাচ আফগানিস্তান হেরেছিল, সেই দুঃসহ স্মৃতি আজ ফিরল গুরবাজের কাছে। সেদিনও ভারত ও আফগানিস্তানের ম্যাচটি গড়িয়েছিল দ্বিতীয় সুপার ওভারে। ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত হওয়া মাত্র দুটি 'ডাবল সুপার ওভার' আন্তর্জাতিক ম্যাচের দুটিতেই হারের স্বাদ পেলেন গুরবাজরা।
আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের দক্ষিণ আফ্রিকা–আফগানিস্তান ম্যাচে নির্ধারিত ২০ ওভারে দুই দলই সংগ্রহ করে ১৮৭ রান। এরপর শুরু হয় সুপার ওভারের রোমাঞ্চ। প্রথম সুপার ওভারে দুই দলই ১৭ রান করে তুললে আবারও ম্যাচ টাই হয়।
এরপর দ্বিতীয় সুপার ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪ রানের বিশাল লক্ষ্য দেয়। গুরবাজ কেশব মহারাজকে টানা তিনটি ছক্কা মেরে জয়ের আশা জাগালেও শেষ বলে যখন ৫ রানের প্রয়োজন তখন ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন।
এই হারের পর গুরবাজের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার দৃশ্যটি মনে করিয়ে দিচ্ছিল ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে সেই বেঙ্গালুরু ম্যাচকে। সেদিনও ভারত ও আফগানিস্তানের ম্যাচটি গড়িয়েছিল দ্বিতীয় সুপার ওভারে। ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত হওয়া মাত্র দুটি 'ডাবল সুপার ওভার' আন্তর্জাতিক ম্যাচের দুটিতেই হারের স্বাদ পেলেন গুরবাজরা।
২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত সেই ভারত–আফগানিস্তান ম্যাচে দুই দলই নির্ধারিত ২০ ওভারে ২১২ রান করলে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। প্রথম সুপার ওভারে আফগানিস্তানের ১৬ রানের জবাবে ভারতও থামে ১৬ রানে । ফলে বিশ্ব ক্রিকেট দেখেছিল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ডাবল সুপার ওভার। সেই ম্যাচের দ্বিতীয় সুপার ওভারে ভারতের ১১ রানের জবাবে আফগানিস্তান করেছিল মাত্র ১ রান।
আফগানিস্তানের হয়ে সেই ম্যাচেও ডাবল সুপার ওভারে গিয়ে দলের দেখতে হয়েছিল রহমানউল্লাহ গুরবাজকে।
প্রোটিয়াদের কাছে এই হারের ফলে সুপার এইটে ওঠার সমীকরণ এখন আফগানদের জন্য অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা এই জয়ে সেমিফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রাখল।
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তান ম্যাচের দৃশ্যপট অনেক দিন চোখে লেগে থাকবে ভক্তদের। ক্ষ্যাপাটে এই ম্যাচে উত্তেজনার পারদ ছড়িয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হেসেছে প্রোটিয়ারা। তাতে প্রতিশোধের অপেক্ষা বাড়ল রশিদের খানের দলের।
'জাস্ট ওয়াও'-এমন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ কি আগে কখনো দেখেছেন? আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান ম্যাচটা ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। ম্যাচটা কতটা রোমাঞ্চকর, সেটা ম্যাচের শেষ অংশে ধারাভাষ্য শুনলেও বুঝতে পারবেন। ডাবল সুপার ওভারে গড়ানো ম্যাচে সমানে সমানে লড়া
দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান ম্যাচ হলেও ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম খা খা করছে। মাঠে তেমন দর্শক না হলেও ম্যাচের শেষ পর্যায়ে এসে টেলিভিশন সেটের সামনে ভিড় করতে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এই স্টেডিয়ামে আজ যা ঘটছে, তা চোখ কপালে ওঠার মতোই। ম্যাচের ফল নির্ধারণ করতে দুই বার সুপা