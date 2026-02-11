Ajker Patrika
ভারত ম্যাচের সেই দুঃসহ স্মৃতি কি মনে পড়ছে আফগান এই ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ১৮
আফগান ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজ

একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ডাবল সুপারে গড়ানো ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রাণপণে লড়াই করেও জিততে পারেনি আফগানরা। পয়েন্টে ডেভিড মিলার ক্যাচ ধরে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা উল্লাসে ব্যস্ত, তখন আফগান ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজের মাথায় হাত। এটাই আফগানদের প্রতীকী ছবি হয়ে রইল।

২০২৪ সালের বেঙ্গালুরুতে ডাবল সুপারে গড়ানো ম্যাচে ভারতের কাছে যে ম্যাচ আফগানিস্তান হেরেছিল, সেই দুঃসহ স্মৃতি আজ ফিরল গুরবাজের কাছে। সেদিনও ভারত ও আফগানিস্তানের ম্যাচটি গড়িয়েছিল দ্বিতীয় সুপার ওভারে। ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত হওয়া মাত্র দুটি 'ডাবল সুপার ওভার' আন্তর্জাতিক ম্যাচের দুটিতেই হারের স্বাদ পেলেন গুরবাজরা।

আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের দক্ষিণ আফ্রিকা–আফগানিস্তান ম্যাচে নির্ধারিত ২০ ওভারে দুই দলই সংগ্রহ করে ১৮৭ রান। এরপর শুরু হয় সুপার ওভারের রোমাঞ্চ। প্রথম সুপার ওভারে দুই দলই ১৭ রান করে তুললে আবারও ম্যাচ টাই হয়।

এরপর দ্বিতীয় সুপার ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪ রানের বিশাল লক্ষ্য দেয়। গুরবাজ কেশব মহারাজকে টানা তিনটি ছক্কা মেরে জয়ের আশা জাগালেও শেষ বলে যখন ৫ রানের প্রয়োজন তখন ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন।

২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত সেই ভারত–আফগানিস্তান ম্যাচে দুই দলই নির্ধারিত ২০ ওভারে ২১২ রান করলে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। প্রথম সুপার ওভারে আফগানিস্তানের ১৬ রানের জবাবে ভারতও থামে ১৬ রানে । ফলে বিশ্ব ক্রিকেট দেখেছিল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ডাবল সুপার ওভার। সেই ম্যাচের দ্বিতীয় সুপার ওভারে ভারতের ১১ রানের জবাবে আফগানিস্তান করেছিল মাত্র ১ রান।

আফগানিস্তানের হয়ে সেই ম্যাচেও ডাবল সুপার ওভারে গিয়ে দলের দেখতে হয়েছিল রহমানউল্লাহ গুরবাজকে।

প্রোটিয়াদের কাছে এই হারের ফলে সুপার এইটে ওঠার সমীকরণ এখন আফগানদের জন্য অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা এই জয়ে সেমিফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রাখল।

