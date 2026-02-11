মেয়েদের বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবি

মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের কথা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। অবশেষে আজ টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ জানাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তিন দল নিয়ে প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াচ্ছে নারী বিপিএল।
প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া নারী বিপিএল নিয়ে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত জানিয়েছে বিসিবি। এ বছরের ৩ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত হবে মেয়েদের বিপিএল। এই বিপিএল দিয়েই বাংলাদেশের মেয়েদের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। তিন দল নিয়ে হবে ২০২৬ নারী বিপিএল। জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের পাশাপাশি উদীয়মান তারকা ক্রিকেটারও থাকবেন।
স্থানীয় ক্রিকেটারদের ড্রাফট সিস্টেমের মাধ্যমে নিতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। দলগুলো ভারসাম্যপূর্ণ করতেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে এই পদ্ধতিতে এগোবে বলে জানিয়েছে বিসিবি। বিদেশি ক্রিকেটারদের সরাসরি চুক্তিতে নিতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। প্রথম নারী বিপিএল যেন বৈশ্বিক ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই হয় ও বিশ্বে যেন সাড়া ফেলে দেয়, সেটাই লক্ষ্য বিসিবির।
নারী বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান রুবাবা দৌলা। তিনি বিসিবির নারী বিভাগের প্রধানও। প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া নারী বিপিএল আয়োজনের সবকিছু তত্ত্বাবধান করবে এই গভর্নিং কাউন্সিল। ড্রাফট পদ্ধতি, টুর্নামেন্টের ধরন, সূচি, ভেন্যু, সম্প্রচার, ফ্র্যাঞ্চাইজি, বাণিজ্যিক চুক্তিসহ সবকিছু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জানানো হবে বলে বিসিবি জানিয়েছে।
মেয়েদের বিপিএলের আগে ছেলেদের বিপিএল হয়েছে ১২ বার। সর্বোচ্চ চারবার শিরোপা জিতেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঢাকা তিনবার শিরোপা জিতেছে। যার মধ্যে ২০১২, ২০১৩ বিপিএলে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স নামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০১৬ বিপিএলে শিরোপা জিতেছে ঢাকা ডায়নামাইটস। সবশেষ এ বছরের ২৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেও আলোচনায় পাকিস্তান। এই ইস্যুতে গত দুদিন ধরেই ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়েছে তারা। সবশেষ পাকিস্তানকে খোঁচা দিলেন হরভজন সিং। পাকিস্তানকে ছাড়া বিশ্বকাপ হলেও ভারতকে ছাড়া হবে না বলেই মনে করেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ডাবল সুপারে গড়ানো ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রাণপণে লড়াই করেও জিততে পারেনি আফগানরা। পয়েন্টে ডেভিড মিলার ক্যাচ ধরে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা উল্লাসে ব্যস্ত, তখন আফগান ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজের মাথায় হাত। এটাই আফগানদের প্রতীকী ছবি হ২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তান ম্যাচের দৃশ্যপট অনেক দিন চোখে লেগে থাকবে ভক্তদের। ক্ষ্যাপাটে এই ম্যাচে উত্তেজনার পারদ ছড়িয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হেসেছে প্রোটিয়ারা। তাতে প্রতিশোধের অপেক্ষা বাড়ল রশিদের খানের দলের।২ ঘণ্টা আগে
ফুটবল মাঠের লড়াই ছাপিয়ে লিওনেল মেসি ও নেইমারের বন্ধুত্ব আবারও খবরের শিরোনামে। সম্প্রতি বন্ধু মেসি এবং তার তিন ছেলে– থিয়াগো, মাতেও ও চিরোর জন্য নিজের শৈশবের ক্লাব সান্তোসের সই করা ১০ নম্বর জার্সি উপহার পাঠিয়েছেন নেইমার। জার্সি নম্বর ‘১০’-এর মহিমা এবং দুই মহাতারকার অটুট সম্পর্ককে উদ্যাপন করতেই এই বিশ৩ ঘণ্টা আগে