ইয়ানসেনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে বিধ্বস্ত ভারত, রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। ছবি: ক্রিকইনফো
৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মার্কো ইয়ানসেন। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা মিস করেছেন ৭ রানের জন্য। প্রথম ইনিংসে তাঁকে বোল্ড করে সেঞ্চুরিবঞ্চিত করেছেন কুলদীপ যাদব। তবে সেঞ্চুরি মিস করলেও বোলিংয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইয়ানসেন। বিধ্বস্ত ভারতের বিপক্ষে এখন রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল তিন দিনে। তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটিতে ভারত এবার নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। কিন্তু তাদের বড় পরাজয়ের চোখ রাঙানি দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে প্রোটিয়ারা। লিডসহ সফরকারীদের রান এখন ৩১৪। ১৩ ও ১২ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন রায়ান রিকেলটন ও এইডেন মার্করাম।

প্রথম ইনিংসে ৬.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৯ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। উদ্বোধনী জুটিতে ১৩০ বলে ৬৫ রান যোগ করেন লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। ২২তম ওভারের তৃতীয় বলে রাহুলকে (২২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন কেশব মহারাজ। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর ৬৫ বলে ৩০ রানের জুটি গড়েন সাই সুদর্শন ও জয়সওয়াল। ফিফটি করা জয়সওয়ালকে (৫৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সায়মন হারমার।

ভারতের ইনিংসেও ধস নামে এখান থেকেই। ৩২.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯৫ রান থেকে মুহূর্তেই ৪৩.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। এরপর ধস মেরামতের দায়িত্ব নেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব। অষ্টম উইকেটে ২০৮ বলে ৭২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ওয়াশিংটন-কুলদীপ)। এই জুটি ভাঙার পর ৭ রান যোগ করতে শেষ উইকেটও হারায় ভারত। ৮৪তম ওভারের পঞ্চম বলে জসপ্রীত বুমরাকে (৫) ফিরিয়ে স্বাগতিকদের ইনিংসের ইতি টানেন ইয়ানসেন।

৮৩.৫ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে যাওয়া ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন ওয়াশিংটন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়ানসেন ১৯.৫ ওভারে ৪৮ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে চারবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। হারমার ও মহারাজ ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। ২৮৮ রানের লিডের পরও ভারতকে ফলোঅন না করিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছে। এর আগে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪৮৯ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৯ রান করেন সেনুরান মুথুসামি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৩ রান করেন ইয়ানসেন।

খেলাআফ্রিকাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকাটেস্ট ক্রিকেট
