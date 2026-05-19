‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’

ঢাকা টেস্টের হারের পর সিলেট টেস্টেও চাপের মুখে পাকিস্তান। মহানাটকীয় কিছু না হলে বাংলাদেশের কাছে সফরকারীদের ধবল ধোলাই হওয়া যেন এখন সময়ের অপেক্ষা। চলমান সিরিজে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে নাজমুল হোসেন শান্তর দল পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বলে মনে করেন সাবেক জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার রমিজ রাজা।
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রমিজ বলেন, ‘এই সিরিজে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে আক্ষরিক অর্থেই ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে। দল নির্বাচন কীভাবে করতে হয়, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, লিটন দাস যেভাবে দেখিয়েছেন লোয়ার অর্ডারের সঙ্গে কীভাবে লিডারশিপ তৈরি করে দুই প্রান্ত সামলাতে হয়। কখন ইনিংস ঘোষণা বা দল সাজাতে হয় সবই তারা করে দেখিয়েছে।’
বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের প্রশংসা করে রমিজ বলেন, ‘এই টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ চমৎকার ক্রিকেট খেলেছে। আমার মনে হয়, ব্যাটিংয়ে আরও কিছুটা উন্নতির জায়গা থাকলেও বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ দল এখন আর সহজে হেরে যাওয়ার মতো দল নয়। কারণ তাদের বর্তমান বোলিং আক্রমণ প্রায় বিশ্বমানের। ওভারসিজ কন্ডিশনে ব্যাটিংটা আরেকটু ভালো করতে পারলে তারা শীর্ষসারির দল হতে পারবে।’
প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের কাছে ১০৪ রানে হেরে যায় পাকিস্তান। হারের জন্য অতিথি ব্যাটারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন রমিজ, ‘ম্যাচে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের যেখানে ২৭০ রান দরকার ছিল, সেখানে আমরা তাদের ৪৬ রানের লিড দিয়ে বসলাম। ঢাকায় চতুর্থ ইনিংসে চাপ পড়ার কারণে দল মাত্র ৫২ ওভারে অলআউট হয়ে গেল। এর ওপর ক্যাচ মিস, রানআউট মিস এবং ফিটনেসের অভাব তো ছিলই। ফলে প্রতিটি কৌশলই উল্টো নিজেদের ওপর এসে পড়েছে।’
ঘুরে দাঁড়াতে পাকিস্তান দলে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন দরকার, সে পরামর্শ দিলেন রমিজ, ‘শান মাসুদকে এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশল ও নতুন মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, দলে নতুন মুখ আনতে হবে। তরুণদের আরও সুযোগ দিন। দলে একজন অতি গতিসম্পন্ন ফাস্ট বোলার এবং একজন লেগ স্পিনার নিয়ে আসুন, যা দলকে উইকেট নেওয়ার আক্রমণাত্মক পথ দেখাবে।’
সিলেট টেস্টের আলোচ্য বিষয়বস্তু এখন একটাই; অপেক্ষা। তৃতীয় দিন শেষে স্কোরবোর্ড দেখেই এই ম্যাচের ভবিষ্যত বুঝে যাওয়ার যায়। তবে ক্রিকেটে তো চির অনিশ্চয়তার খেলা। বাইশ-গজে যেকোনো দিন হতে পারে যেকোনো কিছুই। যাই কিছু হোক না কেন, আপনাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।
