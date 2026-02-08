বার্সার বিপক্ষে বছরের প্রথম গোল করলেন মেসি

বার্সেলোনা এবং লিওনেল মেসি যেন একে অন্যের পরিপূরক। এলএমটেনের আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে জড়িয়ে আছে স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাবটির নাম। সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তাই বার্সা মেসির কাছে এক আবেগের নাম হয়ে থাকবে সারা জীবন। এবার বার্সার বিপক্ষেই গোল করে নতুন বছর শুরু করলেন তারকা ফরোয়ার্ড।
প্রাক মৌসুম প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বার্সেলোনা এফসির সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। তবে এই বার্সা মেসির সাবেক ক্লাব নয়। এই বার্সা ইকুয়েডরের জনপ্রিয় একটি ক্লাব। তাদের বিপক্ষে খেলতেই ইকুয়েডরের কিতোয় গিয়েছিল মায়ামি। তবে কাঙ্খিত জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
ম্যাচে নিজে এক গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের গোলেও অবদান রাখেন মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের গোলটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। তাঁর কল্যাণে ৩১ মিনিটে লিড নেয় মায়ামি। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে বার্সার অর্ধে ছুটতে থাকেন মেসি। বক্সে ঢোকার সময় দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে জালে জড়ান। কিছুই করার ছিল না প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের।
১০ মিনিটের মাথায় ম্যাচে ফেরে বার্সেলোনা। তাদের হয়ে জালের ঠিকানায় বল পাঠান হোয়াও রোজাস। বিরতিতে যাওয়ার আগেই স্কোরলাইন ২-১ করে মায়ামি। ডি বক্সে মেসির পাস থেকে বল পেয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন সফরকারীদের মেক্সিকান ফরোয়ার্ড বার্তেরেম। এদিন পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন না মেসি। দুই গোলে অবদান রাখা এই ফুটবলারকে ৬০ মিনিটে তুলে নেন মায়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো। বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসির বন্ধু লুইস সুযারেজ।
ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের ৩ মিনিট আগে দশজনের দলে পরিণত হয় মায়ামি। ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বদলি নামা ডেভিড আয়ালা। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতা টানে বার্সা। তাদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন থমাস মার্টিনেজ।
কুড়িয়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগানো বলতে যা বোঝায় আরকি, সেটাই করে দেখালেন মোহাম্মদ সিরাজ। শুরুতে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলেই ছিলেন না তারকা পেসার। তবে হার্শিত রানার ইনজুরিতে শেষ মুহূর্তে ভারতের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে গতকাল। আফগানিস্তানের মিশন শুরু হচ্ছে আজ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে রশিদ খানদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান। তাই এবারও দলটিকে নিয়ে ভালো কিছুই আশা২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বাদ পড়া নিয়ে জল গড়িয়েছে অনেক দূর। এই ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি। সব মিলিয়ে তাই বিশ্বকাপ শুরু হলেও জটিলতা দূর হয়নি। এরই মধ্যে এবার জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তান গেলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম২ ঘণ্টা আগে
ইডেন গার্ডেনসে আজ স্কটল্যান্ডের আয়নায় কি বাংলাদেশকেই দেখা গেল! সব ঠিক থাকলে গঙ্গার পারে ইডেনের এই বিকেলে তো স্কটিশদের জায়গায় লিটনদের থাকার কথা ছিল। আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে স্কটল্যান্ড যেমন খেলল, বারবার বাংলাদেশের কথাই যেন মনে পড়েছে!১৫ ঘণ্টা আগে