ক্রিকেট

আফগানিস্তান কি নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফগানদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে গতকাল। আফগানিস্তানের মিশন শুরু হচ্ছে আজ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে রশিদ খানদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান। তাই এবারও দলটিকে নিয়ে ভালো কিছুই আশা করছে ভক্তরা। আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ইংল্যান্ড-নেপাল

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

শ্রীলঙ্কা-আয়ারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ৮টা, সরাসরি

লিভারপুল-ম্যানসিটি

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
