৫১টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে আগ্রহী মাত্র ৮ দল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানদের জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে এতে আগ্রহ দেখায়নি অধিকাংশ দল। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৫১টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ৮টি দল বিটিভিতে ভাষণ দেওয়ার জন্য ইসিতে আবেদন করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, যেসব রাজনৈতিক দল আগে আবেদন করেছে, তাদের সম্প্রচারের সময়সূচি নির্ধারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সবার আগে স্লট চেয়ে আবেদন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সে অনুযায়ী বিটিভি ইতিমধ্যে দলটি সময়ও দিয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। তাঁর ভাষণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ মিনিট। এরপর পর্যায়ক্রমে আবেদন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। বিটিভির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের ভাষণ প্রচারের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে। সব নিবন্ধিত দলের জন্য ১০ মিনিট করে সময় রাখা হয়েছে। ভোটের আগে প্রচার চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।
এদিকে, ৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন উপলক্ষে বিটিভিতে দলীয় প্রধানদের বক্তব্য প্রচার-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করে ইসি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে উপযুক্ত নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমানভাবে প্রচারণার সুযোগ নিশ্চিত করা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ৬ (জনসভা, পথসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান)-এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে স্লট নির্ধারণ করতে হবে। বিটিভিকে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রধানের জন্য পৃথক স্লট বরাদ্দ এবং স্লটের মেয়াদ নির্ধারণের নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। যেসব রাজনৈতিক দল বিটিভিতে প্রচারণার সুযোগ চাইবে, তাদের আবেদন প্রাপ্তির ক্রমানুসারে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। রেকর্ডিংয়ের তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে বিটিভি চূড়ান্ত করবে।
এ বিষয়ে ইসির জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক বলেন, ‘শনিবার আবেদনের শেষ দিন ছিল, আমরা আটটি দল থেকে আবেদন পেয়েছি। বিটিভির সঙ্গে আলোচনা করে এসব দলের প্রধানদের ভাষণের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে। আবেদন গ্রহণের ক্রমানুসারেই স্লট নির্ধারণে অগ্রাধিকার দিতে বিটিভিকে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।’
১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সংসদ ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
