বার্সেলোনা বিপক্ষে বছরের ‘প্রথম’ গোল করলেন মেসি

বার্সেলোনা এবং লিওনেল মেসি যেন একে অন্যের পরিপূরক। এলএমটেনের আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে জড়িয়ে আছে স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাবটির নাম। সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তাই বার্সা মেসির কাছে এক আবেগের নাম হয়ে থাকবে সারা জীবন।
প্রাক মৌসুম প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বার্সেলোনা এসসির বিপক্ষে গতকাল ২-২ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। তবে এই বার্সা মেসির সাবেক ক্লাব নয়, বরং ইকুয়েডরের জনপ্রিয় একটি ক্লাব। তাদের বিপক্ষে খেলতেই ইকুয়েডরের কিতোয় গিয়েছিল মায়ামি। তবে কাঙ্খিত জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
ম্যাচে নিজে এক গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের গোলেও অবদান রাখেন মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের গোলটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। তাঁর সুবাদে ৩১ মিনিটে লিড নেয় মায়ামি। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে বার্সার অর্ধে ছুটতে থাকেন মেসি। বক্সে ঢোকার সময় দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে জালে জড়ান। কিছুই করার ছিল না প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের।
১০ মিনিটের মাথায় ম্যাচে ফেরে বার্সেলোনা। তাদের হয়ে জালের ঠিকানায় বল পাঠান হোয়াও রোজাস। বিরতিতে যাওয়ার আগেই স্কোরলাইন ২-১ করে মায়ামি। ডি বক্সে মেসির পাস থেকে বল পেয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন সফরকারীদের মেক্সিকান ফরোয়ার্ড বার্তেরেম। এদিন পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন না মেসি। দুই গোলে অবদান রাখা এই ফুটবলারকে ৬০ মিনিটে তুলে নেন মায়ামির কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসির বন্ধু লুইস সুয়ারেস।
ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের ৩ মিনিট আগে দশজনের দলে পরিণত হয় মায়ামি। ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বদলি নামা ডেভিড আয়ালা। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতা টানে বার্সা। তাদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন থমাস মার্টিনেজ।
ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ২০২৪ সালের ৮ জুন তারিখে ফেরা যাক। গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে ৮৪ রানে হারিয়েছিল আফগানিস্তান। কিউইদের সেবার সুপার এইটে না উঠতে পারার নেপথ্যে এই বিশাল হার একটা কারণ ছিল। ২০ মাস পর আজ চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেই হারের প্রতিশোধ নিল।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাবর আজমের ব্যাটিং নিয়ে আগেও অনেকবার প্রশ্ন উঠেছে। এই সংস্করণে তাঁর স্ট্রাইকরেট নিয়ে সমালোচনা করেছেন সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকেরা। এবার বাবরের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ। তাঁর মতে, ছক্কা মারা বাবরের শক্তির জায়গা নয়।৩ ঘণ্টা আগে
কুড়িয়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগানো বলতে যা বোঝায় আরকি, সেটাই করে দেখালেন মোহাম্মদ সিরাজ। শুরুতে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলেই ছিলেন না তারকা পেসার। তবে হার্শিত রানার ইনজুরিতে শেষ মুহূর্তে ভারতের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পান তিনি।৫ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে গতকাল। আফগানিস্তানের মিশন শুরু হচ্ছে আজ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে রশিদ খানদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান। তাই এবারও দলটিকে নিয়ে ভালো কিছুই আশা৫ ঘণ্টা আগে