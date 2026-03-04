‘সাকিব ভাই থাকলে দলের কম্বিনেশন ভালো হয়’

সাকিব আল হাসানকে দলে ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই চেষ্টায় বিসিবি সফল হতে পারে কি না সেটা সময়ই বলে দেবে। শেষ পর্যন্ত তারকা অলরাউন্ডারকে ফেরাতে পারলে সেটা দলের জন্যই ভালো হবে বলে মনে করছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।
২০২৪ সালের অক্টোবরে সবশেষ বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন সাকিব। গণ-অভ্যুত্থান ইস্যুতে হত্যা মামলার আসামি হওয়ায় লম্বা সময় ধরে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন সাবেক অধিনায়ক। তবে নতুন সরকার ক্ষমতায় পর সাকিবকে ফেরাতে তৎপর বিসিবি। এরই মধ্যে সাকিবের বিরুদ্ধে থাকা মামলার নথিপত্র সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আইনগত জটিলতা দূর হলে আবারও দেশের জার্সিতে খেলতে পারবেন সাকিব।
৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আগামী ৯ মার্চ ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে পাকিস্তান দলের। সেই সিরিজে সাকিবকে পেতে সর্বোচ্চ চেষ্টাই করা হচ্ছে বলা জানিয়েছে বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র। বিসিএলের ফাইনাল শেষে সাকিব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক শান্ত বলেন, ‘সাকিব ভাই থাকলে দলের কম্বিনেশন ভালো হয়। যদি আসেন, খেলেন অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি কম্বিনেশন ভালো হবে এবং সেই প্রভাব রাখতে পারবেন দলের হয়ে। যদি আসে খুবই ভালো। তবে যদি না আসেন তাহলে আমাদের যে খেলোয়াড়গুলো আছে তাদের ওপরই বিশ্বাস রাখতে হবে।’
বিসিএলে ব্যাটারদের ব্যর্থতা নিয়ে হতাশ শান্ত। পাকিস্তান সিরিজকে সামনে রেখে উন্নতি তাগিদ দিয়েছেন তিনি, ‘ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে গত ১০-১২ ম্যাচে ৫০ ওভার ব্যাট করতে পারিনি। এটা চিন্তার জায়গা, কীভাবে মিডল ওভারে ভালো ব্যাট করে ইনিংসটা শেষ করতে পারি। খুবই হতাশাজনক, চার দলেই, বিশেষ করে আমার দলে (উত্তরাঞ্চল)। চার দলের সবারই ৫০-৬০টা করে লিস্ট এ ম্যাচ খেলা খেলোয়াড় রয়েছে। ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আরও ধারাবাহিক এবং আরও কিছু সেঞ্চুরি হওয়া দরকার ছিল, যেটা হয়নি। এটা হতাশাজনক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও এমন হচ্ছে। পাকিস্তান সিরিজে কীভাবে উন্নতি করা যায় এটাই এখন জরুরি।’
ব্রাজিল এবং রিয়াল মাদ্রিদকে দুঃসংবাদ দিয়েছেন রদ্রিগো। হাঁটুর লিগামেন্ট ছিড়ে যাওয়ায় চলমান ক্লাব মৌসুমের বাকি সময় এবং ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন না এই ফরোয়ার্ড। এমন বাজে সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন ব্রাজিলের দুই তারকা ফুটবলার নেইমার এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।১ ঘণ্টা আগে
যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদী তাজ। এবার ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে নিজের অবস্থান জানালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ ছাপিয়ে শেষ চারে ভারত-ইংল্যান্ড লড়াই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশিই। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, এশিয়ার পরাশক্তি বা আয়োজক হিসেবে সেটা হওয়ায় স্বাভাবিক। এবারের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হট ফেভারিট মনে করা হচ্ছে সূর্যকুমার৪ ঘণ্টা আগে
কোপা দেল রের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের আগে অসম্ভবকে সম্ভব করার বার্তা দিয়েছিলেন বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিক। তাঁর কথা রাখতে না পারলেও আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই জয় টুর্নামেন্ট থেকে বার্সার বিদায় ঠেকাতে না পারলেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে গর্ব করছেন ফ্লিক।৪ ঘণ্টা আগে