শুরুর আগেই বিশ্বকাপ শেষ রদ্রিগোর, পাশে পেলেন নেইমার-ভিনিসিয়ুসদের

ব্রাজিল এবং রিয়াল মাদ্রিদকে দুঃসংবাদ দিয়েছেন রদ্রিগো। হাঁটুর লিগামেন্ট ছিড়ে যাওয়ায় চলমান ক্লাব মৌসুমের বাকি সময় এবং ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন না এই ফরোয়ার্ড। এমন বাজে সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন ব্রাজিলের দুই তারকা ফুটবলার নেইমার এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
রদ্রিগোকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন বার্তায় নেইমার লিখেছেন, ‘এটা আমার জন্য সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলোর একটি। খবরটা (রদ্রিগোর ছিটকে যাওয়া) শুনেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সব কষ্ট, যন্ত্রণা। আবার এই ইনজুরির ভয়। শুধু একটা অনুরোধ করব, মাথা ঠিক রাখো। এখন সময় প্রিয়জনদের পাশে রাখার। তুমি বলেছিলে, এখন এটা (চোট) পাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা সন্দেহ করার কেউ না। ছোট ভাই, শক্ত থেকো। তুমি উড়তে উড়তেই ফিরবে। যেমন তুমি আমাকে সমর্থন দিয়েছো, আমিও তোমার পাশে আছি।’
ইনস্টাগ্রাম বার্তায় ভিনিসিয়ুস লিখেছেন, ‘তুমি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো। শক্ত থেকো, প্রিয়জনদের কাছাকাছি থাকো। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি।’
লা লিগায় গত ২ মার্চ দিবাগত রাতে হেতাফের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় রিয়াল। পেশির চোট কাটিয়ে এক মাস পর এই ম্যাচটি দিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন রদ্রিগো। এদিন শুরুর একাদশে না থাকা ব্রাজিল তারকাকে ৫৪ তম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামান আলভারো আরবেলোয়া। ১২ মিনিটের মাথায় চোট পান রদ্রিগো।
ব্যথা থাকার পরও শেষ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যান রদ্রিগো। ম্যাচের পরদিন তাঁর পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর রিয়ালের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রদ্রিগোর ডান পায়ের সামনের অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এবং বাইরের মেনিস্কাস ছিঁড়ে গেছে। তাঁর সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে কত দিন সময় লাগবে সে বিষয়ে এখনো কিছু বলা হয়নি। তবে একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, ১০ থেকে ১২ মাসের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হবে রদ্রিগোকে।
যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদী তাজ। এবার ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে নিজের অবস্থান জানালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ ছাপিয়ে শেষ চারে ভারত-ইংল্যান্ড লড়াই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশিই। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, এশিয়ার পরাশক্তি বা আয়োজক হিসেবে সেটা হওয়ায় স্বাভাবিক। এবারের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হট ফেভারিট মনে করা হচ্ছে সূর্যকুমার৩ ঘণ্টা আগে
কোপা দেল রের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের আগে অসম্ভবকে সম্ভব করার বার্তা দিয়েছিলেন বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিক। তাঁর কথা রাখতে না পারলেও আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই জয় টুর্নামেন্ট থেকে বার্সার বিদায় ঠেকাতে না পারলেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে গর্ব করছেন ফ্লিক।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে সেমিফাইনাল পর্ব শুরু হচ্ছে আজ। আগামীকাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে ভারত। এই দুই সেমিফাইনালে বিজয়ী কে—সেটা আগেভাগে ভাগেই বলে দিয়েছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তির ফাইনাল বললেন, ‘ফাইনালের জন্য আমি দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারতকে বেছে নেব।’৪ ঘণ্টা আগে