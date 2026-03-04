ভারতীয় দর্শকদের চুপ করিয়ে দিতে চায় ইংল্যান্ড

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ ছাপিয়ে শেষ চারে ভারত-ইংল্যান্ড লড়াই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশিই। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, এশিয়ার পরাশক্তি বা আয়োজক হিসেবে সেটা হওয়ায় স্বাভাবিক। এবারের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হট ফেভারিট মনে করা হচ্ছে সূর্যকুমার যাদবের দলকে।
সব কিছু হিসেব করে ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালের আগে ইংল্যান্ডও আছে সতর্ক অবস্থানে। তবে ফাইনালেই চোখ তাদের। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠেয় ম্যাচটিতে স্বাগতিক দর্শকদের চুপ করিয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের টিকিট কাটার অপেক্ষায় ইংলিশদের অলরাউন্ডার স্যাম কারান।
অস্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠিত ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড। সেবার সেমিফাইনালে ভারতকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে ফাইনালে পা রেখেছিল তারা; জিতেছিল ১০ উইকেট। সে ম্যাচ থেকে প্রেরণা খুঁজছেন কারান। সেই সঙ্গে গ্যালারিতে ভারতীয় দর্শকদের উন্মাদনাকে চাপ হিসেবে না নিয়ে বরং উপভোগ করতে চান তিনি।
সংবাদমাধ্যমকে কারান বলেন, ‘দর্শকেরা (ভারতীয় দর্শক) যে আবহ তৈরি করবে সেটা মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত।এ জন্য খেলোয়াড় হিসেবে আপনি আরও বেশি শিহরণ অনুভব করবেন। এমন স্টেডিয়াম ও চিৎকারের মধ্যে খেলা হবে দারুণ একটি ব্যাপার। ভারতের দর্শকদের চুপ রাখার পথ বের করতে পারলে আমরা ম্যাচে খুব ভালো করতে পারব।’
ফাইনালের বিকল্প কিছু ভাবছে না ইংল্যান্ড। ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে সব বিভাগেই দারুণ ক্রিকেট খেলার বার্তা দিলেন কারান, ‘সবাই বলছে, ইংল্যান্ড কবে নিখুঁত ম্যাচ খেলবে। এটা (অ্যাডিলেইডের সেমি-ফাইনাল) আমাদের নিখুঁত ম্যাচ। তাই আমরা যদি সেটার কাছাকাছি যেতে পারি, তাহলে দারুণ ব্যাপার হবে। আমরা ইতিবাচক অনেক কিছুই (সেখান থেকে) নিচ্ছি। সত্যি বলতে, আমরা নিখুঁত ম্যাচ খেলি বা না, সেটাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমি স্রেফ জিততে চাই এবং আরেকটি বিশ্বকাপ ফাইনালে যেতে চাই।’
সেমিফাইনালের মতো বড় ম্যাচে টস কিংবা শিশির তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করছেন কারান, ‘ম্যাচের চাপ শিশির আছে নাকি নেই সেই ভাবনা ভুলিয়ে দেবে। আমরা আগে বোলিং করি, আশা করি দারুণ করব। আগে ব্যাট করলেও বড় সংগ্রহ গড়তে পারব।’
