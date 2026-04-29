‘আমি আমার সেরা ফর্ম ফিরে পাচ্ছি’

এবারের পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বাবরের ব্যাট নিয়মিত কথা বলছে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে গতকাল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিপক্ষে দারুণ এক সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন পেশোয়ার জালমির অধিনায়ক। মৌসুমে দ্বিতীয়বার পেলেন তিন অঙ্কের ছোঁয়া। ধারাবাহিকভাবে রানের দেখা পাওয়া বাবরের এখন মনে হচ্ছে, নিজের সেরা ফর্ম ফিরে পাচ্ছেন তিনি।
করাচিতে ওপেনিং করতে নামা বাবর থেমেছেন ১৯ তম ওভারে। সালমান মির্জার বলে মহসিন রিয়াজের হাতে ধরা পড়ার আগে ১০৩ রানের ঝলমলে এক ইনিংস খেলে ফেরেন। ১২ চার এবং ৪ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৫৯ বলের ইনিংস। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটা বাবরের ১৩ তম সেঞ্চুরি। ২২ সেঞ্চুরি করে সবার ওপরে আছেন ক্রিস গেইল।
এদিন একটি রেকর্ড গড়েছেন বাবর। অধিনায়ক হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন এককভাবে তাঁর দখলে। ইসলামাবাদের বিপক্ষে সেঞ্চুরিটা অধিনায়ক হিসেবে এই ব্যাটারের নবম। ৮ সেঞ্চুরি করে এত দিন ফাফ ডু প্লেসির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন বাবর।
ইসলামাবাদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে পিএসএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক বনে গেছেন বাবর। চারটি সেঞ্চুরি করে এত দিন এককভাবে রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন উসমান খান। বিরাট কোহলি-অভিষেক শর্মার পাশেও বসেছেন বাবর। এই দুই ভারতীয় তারকার সমান টি-টোয়েন্টিতে এক দেশে সর্বোচ্চ আটটি সেঞ্চুরির দেখা পেলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।
বাবরের রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরিতে ইসলামাবাদকে ৭০ রানে হারিয়ে সবার আগে পিএসএলের ফাইনালে পা রেখেছে জালমি। দল জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন বাবর। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি আবার আমার সেরাটা ফিরে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। আমি সবকিছু সহজ রাখার চেষ্টা করছি, নিজের দক্ষতার ওপর ভরসা রাখছি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলছি। পিচ কেমন চায়, বোলারদের কীভাবে সামলাতে হবে, কখন আক্রমণ করতে হবে—এসবই মাথায় রাখছি।’
ফর্মে ফেরার জন্য পিএসএলের আগে কঠোর পরিশ্রম করেছেন বাবর। সেসবের ফল পাচ্ছেন তিনি, ‘পিএসএলের আগে যে পরিশ্রম করেছি, এখন তার ফল পাচ্ছি। আগে সবকিছু ঠিকঠাক হচ্ছিল না, কিন্তু এখন আবার ছন্দে ফিরছি এবং এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।’
