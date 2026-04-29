Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি নিয়ে শঙ্কা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি নিয়ে শঙ্কা
সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ছবি: বিসিবি

তীব্র গরম শেষে গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির আগে এই বৃষ্টিই এখন ভক্তদের কপালে চিন্তার ভাজ ফেলেছে। ক্রিকেটের চিরশত্রু বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত মাঠে গড়ায় কি না সেটা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

চট্টগ্রামের সাগরিকায় স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবে বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আজ চট্টগ্রামে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৭০ থেকে সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ। বেলা ১২টার দিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার কথা। আজ সারা দিনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে।

টস হওয়ার কথা দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। বৃষ্টি না থামলে নির্দিষ্ট সময়ে টস করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবে ম্যাচ শুরুর সময়। বৃষ্টির কারণে দুই দলের মাঠে যেতেও বিলম্ব হচ্ছে। গতকালও চট্টগ্রামে সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে। নগরীর বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা। বৃষ্টি বাধায় অনুশীলন না করে টিম হোটেলে অবসর সময় কাটিয়েছে লিটন দাসের দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় কিছু নির্ভার তারা।

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা অবশ্য বাংলাদেশের পথে হাঁটেনি। ইনডোরেই অনুশীলন সেরে নিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপরা। সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি তাদের। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে সফরকারীরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই তাদের সামনে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ট্রফি নিশ্চিত করবে স্বাগতিকেরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

সম্পর্কিত

কী আছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ভাগ্যে

‘আমি আমার সেরা ফর্ম ফিরে পাচ্ছি’

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি নিয়ে শঙ্কা

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি নিয়ে শঙ্কা

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি