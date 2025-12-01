বিসিবির জবাবের অপেক্ষায় বিজয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে গেলেন এনামুল হক বিজয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগে রেডফ্ল্যাগে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকায় নাম ওঠার পরই মূলত এ যুদ্ধের শুরু। বোর্ডের সঙ্গে এখন তিনি লড়ছেন আইনি পথে।
মিরপুরে বিসিবির কার্যালয়ে আজ বিজয় নামতেই সাংবাদিকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। বিপিএলকে কেন্দ্র করেই বোর্ডের সঙ্গে তাঁর লড়াই, সেটা তো অজানা নয়। সংবাদমাধ্যমকে বাংলাদেশের ৩২ বছর বয়সী এই ব্যাটার বলেন, ‘বিসিবিতে আমি একটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ও উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছি। এটা জমা দিতেই বিসিবিতে আসা। বিসিবি সেটা গ্রহণ করেছে।’
বিজয়,সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামানদের নাম রেড ফ্ল্যাগের তালিকাভুক্ত থাকায় ২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ৯ ক্রিকেটার ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন।
সাংবাদিকেরা নোটিশের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে বিজয় জানিয়েছেন, যা কথা হবে সব এখন তাঁর আইনজীবী বলবেন। মিরপুরে আজ ৩২ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমি বিসিবিতে যেই নোটিশ পাঠিয়েছি, সেটা আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার আইনজীবীর ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। যা কথা হবে, কালকে আইনজীবী বলবেন। আশা করি, কাল তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাব ইনশা আল্লাহ।’
২০২৫ বিপিএলে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন এনামুল হক বিজয়। ১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে বিজয় সবশেষ বিপিএলে ৩৯২ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় ছিলেন পাঁচে। ছন্দে থাকা বিজয় মাঝপথেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।সেই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছিল অনেকবার। বারবার চেক বাউন্স করেছিল।
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিন শেষেই ইনিংস হারের শঙ্কায় পড়েছে রংপুর। বন্দর নগরীর দলটির করা ৩৫০ রানের জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। ৪৬ রান করেন তানভীর হায়দার। আবু হাশিমের ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। ৩১ রানে ৫ উইকেট নেন মাহমুদ। ফলোঅনে পড়ে ফের ব্যাট করতে নেমেছে রংপুর। বিনা উইকেটে ৪ রান করেছে উত্তরের দলটি। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২০ রান করতে হবে রংপুরকে।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে ৩৫৪ রানে অলআউট হয়েছে ময়মনসিংহ। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও ৯৭ রান করে ফেরেন আবু হায়দার রনি। ৭৪ রান আসে আল আমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে। আজ ময়মসিংহের পতন হওয়া বাকি চারটি উইকেটই নেন রুয়েল। সব মিলিয় ৫ উইকেট নেওয়ার পথে ৭৫ রান খরচ করেন তিনি।
জবাবে ২১৭ রানে থেমেছে বরিশালের ইনিংস। রনির মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপে পুড়েছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ব্যক্তিগত ৯২ রানে শুভাগত হোম চৌধুরীর শিকার হয়ে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। ২৬ রান করেন সোহাগ গাজী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে ময়মনসিংহের সংগ্রহ ৯ রান। ১৪৬ রানের লিড পেয়েছে তারা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গালিব ও অমিতের জোড়া শতকে রাজশাহীর করা ২৩৬ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৭০ রান তোলেছে স্বাগতিকরা। অমিত ১৭২ ও গালিব ১১১ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন। প্রতিপক্ষের বোলাররা অতিমানবীয় কিছু করতে না পারলে বিশাল সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে সিলেট।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের করা ১৯৪ রানের জবাবে ৫ উইকেটে ২৩৫ রান করেছে ঢাকা। ৭৭ রান করেন ফয়সাল আহমেদ। জিসান আলমের অবদান ৫৭ রান। আনিসুল ইসলামের ব্যাট থেকে আসে ৪৮ রান। ৪১ রানে এগিয়ে আছে সফরকারী দল। হাতে থাকা বাকি ৫ উইকেট নিয়ে লিড আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের সামনে।
এ বছরের ডিসেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর হওয়ার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। স্থগিত হওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। নতুন বছরের জুলাই-আগস্টে মাঠে গড়াচ্ছে ষষ্ঠ এলপিএল।
চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ না করলেও এসএলসি আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে জানিয়েছে এলপিএলের দিনক্ষণ। ৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে ষষ্ঠ এলপিএল। এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ষষ্ঠ এলপিএল হওয়ার কথা থাকলেও টুর্নামেন্টটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টের আয়োজক হওয়ায় ভেন্যু প্রস্তুত রাখা দরকার। যদি ডিসেম্বরে এলপিএল হতো, তাহলে টুর্নামেন্টের আগে বেশি সময় পাওয়া যেত না বলে মনে করছে এসএলসি।
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, আহমেদাবাদ, চেন্নাই—এই পাঁচ শহরের পাঁচ ভেন্যু, শ্রীলঙ্কার কলম্বোর প্রেমাদাসা ও কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—সব মিলিয়ে ৮ ভেন্যুতে চলবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
২০২৬ সালের জুলাই-আগস্টে হতে যাওয়া এলপিএল হবে পাঁচ দল নিয়ে। ২০২০ সালে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচবার এই টুর্নামেন্ট হয়েছে। সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাফনা। যার মধ্যে ২০২১,২০২২, ২০২৪—এই তিনবার জাফনা কিংস নামে শিরোপা জিতেছে। প্রথমবার ২০২০ সালে তারা জাফনা স্ট্যালিয়ন্স নামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বি-লাভ ক্যান্ডি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০২৩ সালে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রানের চোখধাঁধানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন বিরাট কোহলি। এই ইনিংস খেলে সাবেক অধিনায়ক প্রমাণ করলেন–এখনো ফুরিয়ে যাননি তিনি। এমন দারুণ ব্যাটিং দেখে কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের সাবেক ব্যাটার বিরেন্দর শেবাগ।
ওয়ানডেতে এটা কোহলির ৫২ তম শতক; ৩ সংস্করণ মিলিয়ে ৮৩ তম। দ্বিতীয় উইকেটে রোহিত শর্মাকে নিয়ে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন তিনি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৪৯ রানের পুঁজি পায় ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। দল জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কোহলি। এই সেঞ্চুরিতে করে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার দাবিকে আরও জোরালো করলেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।
কোহলির সবশেষ সেঞ্চুরির পর শেবাগ বলেন, ‘কোহলি আবারও দেখিয়েছে যে তাঁর জন্য রান করা তত সহজ যতটা সহজে আমরা চা বানাই। কোহলি রেকর্ডের পেছনে ছুটছে না, রেকর্ড কোহলির পেছনে ছুটছে। রানের প্রতি তাঁর ক্ষুধা এবং আবেগ আজও একই রয়ে গেছে। রাজা রাজাই থাকেন।’
কোহলির ব্যাটিং নিয়ে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কটক বলেন, ‘আমি কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার কোনো কারণ দেখছি না। সে যেভাবে ব্যাট করছে, এটা অসাধারণ। যেভাবে পারফর্ম করছে, ফিটনেস বজায় রেখেছে তাতে তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই ঠিক না।’
লম্বা অভিজ্ঞতার পর এখন আর প্রস্তুতির উপর নির্ভর করেন না কোহলি। ক্রিকেটকে এখন মানসিক বিষয় মনে করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর কোহলি বলেন, ‘আমি কখনই খুব বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী ছিলাম না। ক্রিকেট আমার মানসিক বিষয়। যতক্ষণ মানসিকভাবে অনুভব করি ততক্ষণ আমি ক্রিকেট খেলতে পারি। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি। এটার সঙ্গে ক্রিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আমার জীবনযাত্রার ধরণ।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই আলো ছড়াচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। মাঝেমধ্যে নিজেকে হারিয়ে খুঁজলেও ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা তাঁর ভালোই জানা। স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করতে জানেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার।
আইপিএলসহ বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও তাঁর খেলার সুযোগ মেলে হরহামেশাই।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পরের বছরই আইপিএলে সুযোগ পেয়ে যান মোস্তাফিজ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৬ আইপিএলেই উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন। দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রাজস্থান রয়্যালস—ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে পাঁচ দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৪ আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে ৯.২৬ ইকোনমিতে বোলিং করলেও ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী দারুণ বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন তিনি। চেন্নাই তো তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিল গত বছর। আর গতবার ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের পর অস্ট্রেলিয়ার জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে দিল্লি ক্যাপিটালস নিয়েছিল মোস্তাফিজকে।
আইপিএলের পাশাপাশি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) খেলেছেন মোস্তাফিজ। তবে সেই মোস্তাফিজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। ইকোনমি ৭.৭৫ হলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা পাননি। আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন শন টেইট। মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে টেইট বলেন,‘মোস্তাফিজ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সবকিছু তার অসাধারণ। সে জানে তার শক্তির জায়গা। গোটা বিশ্বজুড়ে খেলেছে। সে উচ্চমানের স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে। সব সময় ভালো পারফর্ম করে আসছে ও সেরা খেলোয়াড়রা এমনটাই করে থাকে। আইপিএল থেকে শুরু করে সবখানে তাকে চায়। কারণ, সে বিশ্বমানের ক্রিকেটার।’
টেস্ট, ওয়ানডে খেললেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ না খেললেও সিরিজের দলে ঠিকই আছেন তিনি। কেন অঙ্কনকে খেলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তরে টেইট বল ঠেলে দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকদের কোর্টে। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘অঙ্কনের কথা নির্বাচকদের জিজ্ঞেস করুন। এটা নিয়ে জানলেও আমি কিছু বলতে পারতাম। এটা আমার কাজ নয়। যাঁরা দল নির্বাচন করেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।’
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্টেডিয়ামে যখন চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ, তাসকিন আহমেদ অবস্থান করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মরুর বুকে টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের জার্সিতে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাসকিনের পারফরম্যান্সে রীতিমতো মুগ্ধ টেইট। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ চট্টগ্রামে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘তাসকিনকে টি-টেনে খেলতে দেখেছি। তার সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। আমাদের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। সিনিয়র ক্রিকেটার, ভালো নেতা। তার সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
টানা খেলার মধ্যে থাকলে খেলোয়াড়দের চোটের শঙ্কা তো থাকেই। তার ওপর যখন দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে চোটের শঙ্কা ছাপিয়ে ক্রিকেটাররা যে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ম্যাচ পাবেন, সেটা ইতিবাচক মনে করছেন টেইট। চট্টগ্রামে আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘চোটের শঙ্কা নিয়ে চিন্তা করছি না। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। খেলোয়াড়েরা বিশ্বকাপের আগে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলবে, সেটা ভালো দিক। চোট যেকোনো সময়, যেকোনো কিছুতে হতে পারে। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। বিশ্বকাপের সূচিও তো আমার হাতে নেই।’
২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচ খেলে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। বোলিং করেছেন ৮.১৩ ইকোনমিতে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইপিএলে খেলার সুবিধা ভারতের কন্ডিশন সম্পর্কে ভালোই ধারণা থাকার কথা মোস্তাফিজের।
২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই আলো ছড়াচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। মাঝেমধ্যে নিজেকে হারিয়ে খুঁজলেও ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা তাঁর ভালোই জানা। স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করতে জানেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার।
আইপিএলসহ বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও তাঁর খেলার সুযোগ মেলে হরহামেশাই।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পরের বছরই আইপিএলে সুযোগ পেয়ে যান মোস্তাফিজ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৬ আইপিএলেই উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন। দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রাজস্থান রয়্যালস—ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে পাঁচ দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৪ আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে ৯.২৬ ইকোনমিতে বোলিং করলেও ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী দারুণ বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন তিনি। চেন্নাই তো তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিল গত বছর। আর গতবার ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের পর অস্ট্রেলিয়ার জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে দিল্লি ক্যাপিটালস নিয়েছিল মোস্তাফিজকে।
আইপিএলের পাশাপাশি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) খেলেছেন মোস্তাফিজ। তবে সেই মোস্তাফিজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। ইকোনমি ৭.৭৫ হলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা পাননি। আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন শন টেইট। মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে টেইট বলেন,‘মোস্তাফিজ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সবকিছু তার অসাধারণ। সে জানে তার শক্তির জায়গা। গোটা বিশ্বজুড়ে খেলেছে। সে উচ্চমানের স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে। সব সময় ভালো পারফর্ম করে আসছে ও সেরা খেলোয়াড়রা এমনটাই করে থাকে। আইপিএল থেকে শুরু করে সবখানে তাকে চায়। কারণ, সে বিশ্বমানের ক্রিকেটার।’
টেস্ট, ওয়ানডে খেললেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ না খেললেও সিরিজের দলে ঠিকই আছেন তিনি। কেন অঙ্কনকে খেলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তরে টেইট বল ঠেলে দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকদের কোর্টে। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘অঙ্কনের কথা নির্বাচকদের জিজ্ঞেস করুন। এটা নিয়ে জানলেও আমি কিছু বলতে পারতাম। এটা আমার কাজ নয়। যাঁরা দল নির্বাচন করেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।’
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্টেডিয়ামে যখন চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ, তাসকিন আহমেদ অবস্থান করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মরুর বুকে টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের জার্সিতে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাসকিনের পারফরম্যান্সে রীতিমতো মুগ্ধ টেইট। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ চট্টগ্রামে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘তাসকিনকে টি-টেনে খেলতে দেখেছি। তার সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। আমাদের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। সিনিয়র ক্রিকেটার, ভালো নেতা। তার সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
টানা খেলার মধ্যে থাকলে খেলোয়াড়দের চোটের শঙ্কা তো থাকেই। তার ওপর যখন দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে চোটের শঙ্কা ছাপিয়ে ক্রিকেটাররা যে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ম্যাচ পাবেন, সেটা ইতিবাচক মনে করছেন টেইট। চট্টগ্রামে আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘চোটের শঙ্কা নিয়ে চিন্তা করছি না। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। খেলোয়াড়েরা বিশ্বকাপের আগে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলবে, সেটা ভালো দিক। চোট যেকোনো সময়, যেকোনো কিছুতে হতে পারে। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। বিশ্বকাপের সূচিও তো আমার হাতে নেই।’
২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচ খেলে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। বোলিং করেছেন ৮.১৩ ইকোনমিতে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইপিএলে খেলার সুবিধা ভারতের কন্ডিশন সম্পর্কে ভালোই ধারণা থাকার কথা মোস্তাফিজের।
