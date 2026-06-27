আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের কী হবে

বাছাইপর্বের বাধা টপকে ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূলপর্বে এসেছে বাংলাদেশ। তবে আগামী বিশ্বকাপে আর সেই বাধা থাকছে না। ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট পেয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তান সরাসরি খেললেও তাদের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো আগামী নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও (২০২৮) হবে ১২ দলের। ইংল্যান্ডে চলমান বিশ্বকাপে দলগুলোকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপে রয়েছে ছয়টি করে দল। বিশ্বকাপের প্রত্যেক গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার সেরা চারে থাকা দলগুলো আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট পেয়েছে। গ্রুপ ওয়ান থেকে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের ২০২৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে। আর গ্রুপ টুয়ের ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে।
চার ম্যাচে চার জয়ে পূর্ণ ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ওয়ানের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। দুই, তিন ও চারে থাকা ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের পয়েন্ট ৬, ৬ ও ৪। পাঁচ ও ছয়ে থাকা পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস এখনো কোনো পয়েন্ট পায়নি। ব্রিস্টলে এখন প্রথম জয়ের লক্ষ্যে খেলছে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস। তবে পাকিস্তান পাঁচে থাকলেও আয়োজকসূত্রে ২০২৮ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে।
ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার অবস্থাও একই। চার ম্যাচে চার জয়ে পূর্ণ ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ টুয়ের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ইংল্যান্ড। দুই, তিন ও চারে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ৬, ৬ ও ৪। স্কটল্যান্ড দুই পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে। ছয়ে থাকা আয়ারল্যান্ড কোনো পয়েন্টই পায়নি।
২০২৮ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা ১০ দলের মধ্যে ৯ দল নিশ্চিত হয়েছে। দশ নম্বর দলটি নির্ধারিত হবে ৬ জুলাই পর্যন্ত নারী টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের ওপর ভিত্তি করে। এখানে এগিয়ে থাকছে আয়ারল্যান্ড। বর্তমানে ২০১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে আইরিশরা। ১০ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ১৯৬।
এদিকে ২০২৭ সালে শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া নারী চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ৬ দল ঠিক হবে টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। এখানেও নির্ধারিত সময়সীমা ৬ জুলাই। বর্তমানে ২৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয়ে থাকা ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ২৭৬, ২৬৩, ২৫০, ২৪৫ ও ২৪০।
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আগেই হয়ে গেছে। আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে টানা দুই জয়ে আলবিসেলেস্তেরা উঠে গেছে শেষ বত্রিশে। আর্জেন্টিনার পাঁচ গোলের পাঁচটিই করেছেন লিওনেল মেসি। এবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা নামবে তিনে তিন করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৮টায় ডালাসে শুরু হবে...১ ঘণ্টা আগে
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