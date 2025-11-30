পাকিস্তানের ‘মায়ার টানে’ আইপিএলকে প্রত্যাখ্যান করলেন ডু প্লেসি

ক্রীড়া ডেস্ক
চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট, অর্থের ঝনঝনানি—ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) তাই পাখির চোখ করে থাকেন বিশ্বের অধিকাংশ ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার ফাফ ডু প্লেসি আইপিএলে ১৪ মৌসুম খেলে ফেলেছেন। তবে এবার তিনি আইপিএলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
২০২৬ আইপিএল ও পিএসএলের সূচি এখনো প্রকাশ করা হয়নি ঠিকই। তবে উপমহাদেশের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট সমান্তরালে চলায় দুটি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পান না ক্রিকেটাররা। এবার আইপিএলের নিলামের আগ মুহূর্তে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছেন ডু প্লেসি। এবার তিনি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ৪১ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার লিখেছেন, ‘আইপিএলে ১৪ মৌসুম খেলার পর এবারের নিলামে নিজেকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের অনেক বড় অংশ জুড়ে আছে এই লিগ। এ বছর নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পিএসএলের নতুন মৌসুম খেলব। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের আতিথেয়তা নিতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
২০১২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ১৫৪ ম্যাচ খেলেছেন ডু প্লেসি। চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস—এই চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন ডু প্লেসি। ৪১ বছর বয়সী প্রোটিয়া এই ক্রিকেটার বলেন, ‘এটি অনেক বড় সিদ্ধান্ত (আইপিএল থেকে নাম সরিয়ে নেওয়া)। বিশ্বসেরা সতীর্থদের সঙ্গে এখানে খেলা, দারুণ সব ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং সমর্থকদের সামনে খেলতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করছি। ভারত আমাকে বন্ধুত্ব, শিক্ষা এবং অনেক স্মৃতির মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। ১৪ বছর অনেক লম্বা সময় এবং এই দীর্ঘ যাত্রার অংশ হতে পেরে গর্বিত মনে করছি।’
পিএসএলে আগের ৯ মৌসুমের মধ্যে দুই মৌসুম খেলেছেন ডু প্লেসি। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন। সবশেষ পিএসএলে খেলেছেন ২০২১ সালে। পাঁচ বছর পর এই টুর্নামেন্টে ফিরতে পেরে বেশ রোমাঞ্চিত তিনি। একই সঙ্গে ডু প্লেসি এটাও জানিয়েছেন, আইপিএলকে পুরোপুরি বিদায় বলেননি তিনি। ইনস্টাগ্রামে প্রোটিয়া এই ব্যাটার বলেন, ‘আমার জন্য এটা (পিএসএলে খেলা) রোমাঞ্চকর এক পদক্ষেপ। খেলোয়াড় হিসেবে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ও নতুন অভিজ্ঞতা নিতে এই লিগে অংশ নিতে যাচ্ছি। আমার হৃদয়ে ভারতের জন্য বিশেষ জায়গা রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই এটা আইপিএলকে বিদায় বলা হচ্ছে না। আবারও আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।’
১৮ মৌসুমের অপেক্ষা শেষে কোহলির আইপিএলের অপেক্ষা ফুরিয়েছে ২০২৫ সালে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে আইপিএল ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জেতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০২৫ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন ডু প্লেসি। আইপিএলে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্স তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। একবার করে আইপিএল শিরোপা জিতেছে রাজস্থান রয়্যালস, ডেকান চার্জার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট টাইটান্স।
লিটন দাসের বলটা নিশ্চিত ছক্কার পথেই এগোচ্ছিল। ডিপ মিড উইকেট সীমানার ধারে বাজপাখির মতো ছো মেরে বলটা থামালেন গ্যারেথ ডেলানি। ছক্কা বাঁচানোর পর দারুণভাবে শরীরের ভারসাম্য রেখে ক্যাচটা ধরলেন। তবু লিটন আউট হলেন না। এই মুহূর্ত ম্যাচের ফলে অনেক বেশি ইমপ্যাক্ট ফেলেছে বলে মনে করেন আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করছে, তখন লিটনের ঘটনাটা ঘটেছে। ইনিংসের ১১তম ওভারের চতুর্থ বলে আইরিশ বাঁহাতি পেসার জশ লিটলকে তুলে মারতে যান লিটন। ডিপ মিড উইকেটের সীমানার ধারে ডেলানি নিশ্চিত ছক্কা হওয়া বল দারুণভাবে থামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ক্যাচ ধরার সময় তাঁর রুমাল লেগে যায় সীমানার দড়ির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সেটা ছক্কা হয়েছে। ব্যক্তিগত ২৭ রানে বেঁচে যাওয়া লিটন আউট হয়েছেন ৫৭ রানে।
অল্পের জন্য লিটন বেঁচে যাওয়ায় ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে স্টার্লিংয়ের কণ্ঠে আক্ষেপ ঝরেছে। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির পর আইরিশ অধিনায়ক বলেন, ‘লিটনের ক্যাচ মিস হয়ে ছক্কাটাকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত বলব না। তবে এটা ম্যাচের অনেক বড় একটা ব্যাপার। এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে। যদি অন্য রকম কিছু হতো, ক্যাচটা ধরে আউট করতে পারতাম, তাহলে হয়তো জয়ের জন্য যথেষ্ট হতো। আসলে এটাই ক্রিকেট।’
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ৩৯ রানে হেরেছিল আয়ারল্যান্ডের কাছে। গতকাল চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) আইরিশদের স্কোর ছিল ১ উইকেটে ৭৫ রান। ২০০ ছাড়ানো আয়ারল্যান্ডের কাছে সহজ মনে হলেও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায় তাদের ইনিংস। পরবর্তীতে ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমে বাংলাদেশ দুর্দান্ত খেলেছে বলে উল্লেখ করেছেন স্টার্লিং। লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়ে স্টার্লিং বলেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ দ্রুত বদলায়। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ যে ভুল করেছিল, সেসব শুধরে আজ অনেক ভালো করেছে। তারা অনেক উন্নতি করেছে। বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে সবসময়ই আমরা উচ্ছ্বসিত থাকি।’
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। উপমহাদেশের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করেন স্টার্লিং। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন,‘এই সিরিজ অনেক জরুরি ছিল। বছরের শুরুতেই আমরা ভেবেছি বাংলাদেশের এই সিরিজই আমাদের জন্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ হতে পারে। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার কন্ডিশন অনেকটা এখানকার (বাংলাদেশ) মতো হবে বলেই ধারণা করছি।’
অধিনায়ক লিটনই গতকাল ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
অধিনায়ক লিটনই গতকাল ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
লিওনেল মেসি, মাতেও সিলভেত্তি, তাদিও আলেন্দে—চেজ স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন এই তিন আর্জেন্টাইন ফুটবলার। আর্জেন্টাইনদের রাজত্বের দিনে ইন্টার মায়ামি ৫-১ গোলের বিশাল জয় পেয়েছে নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে। বিশাল জয়ে ইতিহাস গড়েছে ইন্টার মায়ামি।
প্লে-অফের ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে আজ খেলেছে ইন্টার মায়ামি ও নিউইয়র্ক সিটি। ৫-১ গোলের বড় জয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপ ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। হ্যাটট্রিক করেছেন ২৬ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আলেন্দে। মেসি গোল না পেলেও একটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।
নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে ১৪ মিনিটে আলেন্দের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন আরেক আর্জেন্টাইন রদ্রিগো দি পল। ১০ মিনিট পর ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় গোল পায় মায়ামি। ২৪ মিনিটে জর্দি আলবার অ্যাসিস্টে গোল করেন আলেন্দে। আলবার ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন আলেন্দে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ব্যবধান কমায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ৩৭ মিনিটে দলটির মিডফিল্ডার জাস্টিন হাক গোল করেছেন।
২-১ গোলে এগিয়ে থাকা ইন্টার মায়ামি দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বন্যা বইয়ে দেয়। ৬৭ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে গোল করেন ১৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মাতেও সিলভেত্তি। ম্যাচের শেষভাগে এসে ৬ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে মায়ামি। ৮৩ মিনিটে আলবার অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন তেলাস্কো সেগোভিয়া। যেখানে ৭২ মিনিটে ব্যালতেজার রদ্রিগেজের বদলি হিসেবে মাঠেো নামেন সেগোভিয়া। ৮৯ মিনিটে ইয়ানিক ব্রাইটের অ্যাসিস্টে গোল করেন আলেন্দে। আলেন্দের হ্যাটট্রিকে ৫-১ গোলের বড় জয়ে এমএলএস কাপ ফাইনালে ওঠে মায়ামি।
এমএলএস ৩০ দল ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে ভাগ হয়ে খেলে। দুই গ্রুপেই থাকে ১৫টি করে দল। দুই কনফারেন্সের প্লে-অফের চ্যাম্পিয়নরা এমএলএস কাপ ফাইনাল খেলে। এর আগে ২০২০, ২০২২, ২০২৪—তিন বার প্লে-অফে খেললেও কনফারেন্স সেমিফাইনালে মায়ামি উঠতে পারেনি। এবার মায়ামির সামনে এমএলএস কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি।
সংবাদ সম্মেলনে খেলোয়াড়দের বিস্ফোরক মন্তব্য করা, সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন করা নতুন কোনো ঘটনা নয়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শেখ মেহেদী হাসান পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন সাংবাদিককে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে কঠিন বাস্তবতা মেহেদীকেও মেনে নিতে হচ্ছে।
চট্টগ্রামে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডকে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজে বাংলাদেশের সমতায় ফেরার পেছনে মেহেদীর অবদান কোনো অংশে কম নয়। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে এসে কোনো উইকেট না পেয়েই দিয়েছেন ১৩ রান। ম্যাচে তাঁর প্রত্যাবর্তন এরপর থেকেই। ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, বেন কালিতজকে ফিরিয়ে আয়ারল্যান্ডের রানের লাগাম টেনে ধরেন। আইরিশদের কাছে একটা সময় ২০০ পেরোনো খুব সহজ মনে হলেও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায় তারা।
দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরও ঠিক তার পরের ম্যাচে একাদশে মেহেদী থাকবেন কি না, সেটা নিয়ে তাঁকে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন এসেছে তাঁর কাছে। ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার বলেন, ‘আসলে এই প্রশ্নের উত্তর প্রধান কোচ দিতে পারবেন। অধিনায়ক দিতে পারবেন। আমাদের দল নির্বাচনের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরা দিতে পারবেন। আমার কাজ হচ্ছে খেলা। আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন, আমার জন্য কঠিন আসলে...একটা সহজ প্রশ্ন আপনাকেও করি। আপনি যে চ্যানেলে চাকরি করেন, এক মাস এই চ্যানেলে, এক মাস আরেক চ্যানেলে চাকরি করলে আপনার জন্য এটা স্বস্তিদায়ক না। আমার জন্যও ব্যাপারটা একই। কঠিন হলেও চেষ্টা করে যাচ্ছি।’
টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে বাংলাদেশ এ বছর খেলেছে ৪৬ ম্যাচ। এই ৪৬ ম্যাচের মধ্যে মেহেদী ১৫ ম্যাচে একাদশে ছিলেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের সেরাটা দিয়েছেন। নিয়মিত একাদশে সুযোগ না পেলেও তাঁর আফসোস নেই। চট্টগ্রামে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলা একটা গর্বের বিষয়। সেটা ১০ ম্যাচ পরে খেলি বা নিয়মিত খেলি, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খেলাটাই।’
১৭১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বারবার ম্যাচ হেরে যাওয়ার যে একটা ‘রোগ’ বাংলাদেশের ধরেছে, গতকালও তেমন পরিস্থিতিতে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সাত নম্বরে নামা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৭ বলে ১৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে বাঁচিয়েছেন। ২ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন তিনি।
চাপের মুখে সাইফউদ্দিন যেভাবে খেলেছেন, তাতে মুগ্ধ মেহেদী। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে মেহেদী সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘সত্যি বলতে, সাইফউদ্দিন নিয়মিত না। দেখা যায় যেদিন ব্যাটাররা ভালো করেন, সেদিন লোয়ার অর্ডারের ব্যাটাররা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান না। অনেক দিন পরপর তাঁকে ব্যাটিং করতে হয়। চাপের মুহূর্তে দুইটা বাউন্ডারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য।’
দুর্দান্ত বোলিং করেও মেহেদী ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি। অধিনায়ক লিটন দাস হয়েছেন ম্যাচসেরা। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবুদের নাম নিলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন বিজয়। তাঁর দাবি আগের বিপিএলের পারিশ্রমিক এখনো পুরোপুরি পাননি।
২০২৫ বিপিএলে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন এনামুল হক বিজয়। সেই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছিল অনেকবার। বারবার চেক বাউন্স করেছে। রেড ফ্ল্যাগের তালিকাভুক্ত থাকায় যখন বিজয়ের নাম ২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে বোমা ফাটিয়েছেন বিজয়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘বিপিএলে গত বছর ৫০ লাখের চুক্তি ছিল। ৩০ লাখ পাইনি। এক বছর যাঁরা বিপিএলের দায়িত্বে ছিলেন, অনেক ফোন করেছি, মেইল দিয়েছি। তাঁদের কাছে গিয়ে চেক দেখিয়েছি। রাজশাহী দলের চেক পড়ে আছে। কিন্তু টাকা নেই। এক বছর ধরে ৩০ লাখ টাকা পাইনি। এই টাকা কেন পাচ্ছি না, কারণ জানতে চাই।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শ অনুযায়ী, ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা ক্রিকেটারদের নিলামে রাখা হবে না। মজার ব্যাপার, এ সিদ্ধান্ত ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্য ইভেন্টে প্রযোজ্য হবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘নামের পাশে লাল পতাকা (রেড ফ্ল্যাগ) থাকা খেলোয়াড়দের আমরা তালিকায় রাখব না।’
অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি বলে জানিয়েছেন বিজয়। ফেসবুকে গত রাতে তিনি বলেছেন, ‘আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ জানান। ফোনে পাচ্ছি না তাদের। সামাজিক মাধ্যমের সুযোগ তাই নিতেই হবে। সমাধানটা কী হবে, জানতে চাই। গত বছর যা হয়েছে, সেটার প্রমাণ থাকলে আমাকে নিষিদ্ধ করুন। সারা বাংলাদেশের মানুষ জানুন যে আমি অপরাধী।’
১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে বিজয় সবশেষ বিপিএলে ৩৯২ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় ছিলেন পাঁচে। ছন্দে থাকা বিজয় মাঝপথেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আগের বিপিএলে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে গতকাল ফেসবুকে তিনি বলেন, ‘রাজশাহীর হয়ে যখন খেলছিলাম, ফারুক ভাই, আকরাম স্যার, মঞ্জু ভাই, মিঠু ভাইও ছিলেন। আমরা যে টাকা পাচ্ছি না, সবাই জানতেন। খেলা বয়কট না করতে অনুরোধ করা হয়েছে। কথা ভুল বলে থাকলে ধরিয়ে দেবেন। কারও বিরুদ্ধে বলছি না। নিজের জন্য বলছি কথাগুলো। বিসিবি থেকে নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু করিনি। সেঞ্চুরির পরের দিন অধিনায়কত্ব ছেড়েছি।’
১২ বছর পর আজ হতে যাচ্ছে বিপিএলের নিলাম। ঢাকার এক পাঁচ তারকা হোটেলে বিকেলে শুরু হবে এই নিলাম। ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটান্স, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স—এই ছয় দল অংশ নেবে এবারের বিপিএলে। নিলামের আগে এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান-তাঁদের নাম উঠে গেছে রেড ফ্ল্যাগে।
