ভারত হাত মেলাবে কি না, জানার অপেক্ষায় রয়েছে পাকিস্তান

ভারত-পাকিস্তান লড়াই ঘিরে যেমনটা হয় আর কী, এবারও কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে ‘নো হ্যান্ডশেক’ বিতর্ক। গত সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কারও সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও কি একই চিত্র দেখা যাবে? এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।
মর্যাদার লড়াইয়ে কাল মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু ম্যাচ।
পরিবেশ বরাবরের মতো উত্তপ্ত হলেও পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা ভূ-রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মাঠের লড়াইয়ের দিকেই মনোযোগ রাখতে চান। সংবাদ সম্মেলনে তিনি কেবল কৌশল নিয়ে কথা বলেননি; বরং ক্রিকেটের সেই সময়ের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, যখন গ্যালারির গর্জন ছিল কেবল মাঠের পারফরম্যান্সের জন্য। তবু বিতর্কের প্রশ্ন কি আর এড়াতে পারেন।
এবার ভারতীয় খেলোয়াড়েরা হাত মেলাবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তের আজ সংবাদ সম্মেলেনে সালমান বলেন, ‘খেলাটি প্রকৃত চেতনা বজায় রেখে খেলা উচিত। বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটে এটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু তারা কী চায়, সেটা কালই জানতে পারব।’
কলম্বোর কন্ডিশন ও ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তান অধিনায়ক জানান যে, তার দল কলম্বোর আবহাওয়ার সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে। পিচ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকায় সেই সুবিধা মাঠের লড়াইয়ে কাজে লাগাতে মুখিয়ে আছেন তারা। সালমান বলেন, ‘অনেক বড় ম্যাচ এটি এবং এর গুরুত্বও বিশাল। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, এই ম্যাচের জন্য সবসময় প্রস্তুত ছিলাম। আমরা ভালো ছন্দে আছি এবং আশা করি, আগে থেকেই কলম্বোতে থাকায় কন্ডিশনের সুবিধা পাব।’
পাকিস্তানের হয়ে গত নভেম্বরেই টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে উসমান তারিকের। এরই মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নদের স্পিন আক্রমণের প্রধান ভরসা তারিক। ভারতের বিপক্ষে তাঁকে ট্রাম্প কার্ড বলেই মনে করছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।১১ মিনিট আগে
আজ সকালে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভা শেষে কুয়েত থেকে ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সকালে এসে দুপুরেই তাঁর চলে যাওয়ার কথা ছিল কলম্বোয়। আইসিসির আমন্ত্রণে আগামীকাল তাঁর দেখার কথা ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তবে আজ আইসিসিকে বুলবুল জানিয়েছেন, তাঁর পক্১ ঘণ্টা আগে
লোরকান টাকারের জন্য অন্যরকম একটা দিনই পার হলো বলতে হয়। আরও একবার সুযোগ পেয়েও টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করা হলো না তাঁর। টাকার আফসোস নিয়ে মাঠ ছাড়লেও আয়ারল্যান্ড জিতেছে দাপট দেখিয়েই। ওমানকে ৯৬ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা তাদের প্রথম জয়।৩ ঘণ্টা আগে